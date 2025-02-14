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Саутгемптон
15.02.2025 17:00 - : -
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Англия
14 февраля 2025, 21:06 | Обновлено 14 февраля 2025, 21:07
31
0

Саутгемптон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 февраля в 17:00 по Киеву

14 февраля 2025, 21:06 | Обновлено 14 февраля 2025, 21:07
31
0
Саутгемптон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Саутгемптон

В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Борнмут». Поединок пройдет на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

Саутгемптон

«Саутгемптон» в предыдущем туре прервал серию поражений. Команда на выезде обыграла прямого конкурента - «Ипсвич» (1:2). Тем не менее, «Саутгемптон» рискует вернуться в Чемпионшип, ведь в 24 турах набрал всего 9 очков. До спасительного 17 места десять баллов. У команды худшая атака (18 забитых голов) и худшая оборона (54 пропущенных мяча) в Премьер-лиге.

Борнмут

Свою беспроигрышную серию в матчах АПЛ «Борнмут» прервал в предыдущем туре, проиграв дома «Ливерпулю» (0:2). Перед поражением от лидера «Борнмут» сыграл вничью с «Челси» (2:2) и обыграл «Ньюкасл» (4:1) и «Ноттингем Форест» (5:0). Все три клуба в турнирной таблице идут выше «Борнмута». Команда набрала 40 очков и занимает седьмое место. «Борнмут» отстает от шестого места всего на один балл, а разрыв с четвертой позицией составляет три очка. Команда Ильи Забарного претендует на еврокубковую зону. «Борнмут» не проигрывает в гостях уже семь матчей подряд.

Личные встречи

В матче первого круга «Борнмут» одержал победу со счетом 3:1. Из последних очных пяти матчей «Саутгемптон» выиграл три. Две победы на счету «Борнмута».

«Саутгемптон» – «Борнмут»: ключевая статистика и тренды

«Саутгемптон» на протяжении пяти матчей пропускает как минимум один гол. «Борнмут» забивает в гостях девять матчей подряд.

Возможные составы

  • «Саутгемптон»: Рамсдейл, Бри, Беднарек, Вуд, Уокер-Питерс, Арибо, Угочукву, Веллингтон, Фернандеш, Диблинг, Онуачу.
  • «Борнмут»: Кепа, Кук, Забарный, Хюйсен, Керкез, Кристи, Адамс, Брукс, Клюйверт, Семеньо, Уаттара.

Прогноз

«Саутгемптон» много пропускает и мало забивает. Возможен вариант, что забьет только одна команда (коэффициент 2,2).

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
15 февраля 2025 -
17:00
Борнмут
Забьет только одна команда 2,2 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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