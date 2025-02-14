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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
14.02.2025 16:00 – FT 1 : 3
Телави
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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 18:42 | Обновлено 14 февраля 2025, 19:01
196
0

Провалили второй тайм. Колос проиграл грузинскому Телави

«Колос» провел второй из запланированных на 14 февраля контрольных матчей

14 февраля 2025, 18:42 | Обновлено 14 февраля 2025, 19:01
196
0
Провалили второй тайм. Колос проиграл грузинскому Телави
ФК Колос

«Колос» подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. В пятницу, 14 февраля, команда сыграла два спарринга. В первом из них «Колос» сыграл вничью 0:0 с румынским клубом «Чиксереда». Вторым соперником «Колоса» стал грузинский «Телави».

«Телави» выступает в элитном дивизионе чемпионата Грузии. В прошлом сезоне команда в 36 матчах добыла 34 очка (8 побед, 10 ничьих, 18 поражений) и заняла 9 место. «Телави» пришлось отстаивать свое место в элите в переходных поединках. Команда по сумме двух матчей победила «Рустави».

«Колос» открыл счет уже на 8-й минуте. Гол на счету Даниила Алефиренко. Но во втором тайме в ворота представителя УПЛ влетели три мяча.

Этот матч стал последним для «Колоса» на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда возвращается в Украину и 21 февраля в матче 18 тура УПЛ сыграет с «Черноморцем».

Товарищеский матч. 14 февраля. Турция

«Колос» (Украина) – «Телави» (Грузия) – 1:3

Голы: Алефиренко, 8 – ?

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Даниил Алефиренко
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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