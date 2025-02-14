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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
14.02.2025 10:30 – FT 0 : 0
Чиксереда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 13:11 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:33
52
0

Не реализовали моменты. Колос сыграл вничью с клубом Чиксереда

«Колос» провел первый из запланированных на 14 февраля контрольных матчей

14 февраля 2025, 13:11 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:33
52
0
Не реализовали моменты. Колос сыграл вничью с клубом Чиксереда
ФК Колос

«Колос» подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. В пятницу, 14 февраля, команда проведет два спарринга. В первом из них «Колос» встретился с клубом «Чиксереда» (Румыния). Вторым соперником «Колоса» станет грузинский «Телави». Начало поединка в 16:00 по Киеву.

«Чиксереда» выступает в румынской Лиге 2, аналоге украинской Первой лиги. Команда в 16 матчах заработала 41 очко (13 побед, 2 ничьи и одно поражение). После первой части сезона «Чиксереда» лидирует в турнирной таблице.

В первом тайме «Колос» одну из своих атак завершил забитым мячом. Но арбитры гол не засчитали, зафиксировав офсайд.

Товарищеский матч. 14 февраля. Турция

«Колос» (Украина) – «Чиксереда» (Румыния) – 0:0

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Колос Ковалевка Чиксереда Меркуря-Чук контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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