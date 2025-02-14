Бачка-Топола – Ягеллония – 1:3. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Состоялся первый матч 1/16 финала Лиги конференций
В первом матче 1/16 финала Лиги конференций чешский ФК «Бачка-Толока» принимал польскую «Ягеллонию» на домашнем стадионе.
Хозяева активнее начали поединок и отличились уже на старте встречи – Мбоунгоу забил гол на 28-й минуте встречи, но Имас забил уже на 31-й минуте игры, сравнив счет во встрече.
Во второй части встречи забивали только гости. Пулулу на 81 минуте вывел поляков вперед, а на 89-й Имас, оформив дубль, установил конечный результат встречи.
Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля
Бачка-Толока – Ягеллония – 1:3
Голы: Мбоунгоу, 28 – Имас, 31, 89, Пулулу, 81.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей показал мастер-класс в набивании мяча
Портал Sportico обнародовал интересный рейтинг