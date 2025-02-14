Бачка-Топола – Ягеллония – 1:3. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/16 финала Лиги конференций чешский ФК «Бачка-Толока» принимал польскую «Ягеллонию» на домашнем стадионе.

Хозяева активнее начали поединок и отличились уже на старте встречи – Мбоунгоу забил гол на 28-й минуте встречи, но Имас забил уже на 31-й минуте игры, сравнив счет во встрече.

Во второй части встречи забивали только гости. Пулулу на 81 минуте вывел поляков вперед, а на 89-й Имас, оформив дубль, установил конечный результат встречи.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Бачка-Толока – Ягеллония – 1:3

Голы: Мбоунгоу, 28 – Имас, 31, 89, Пулулу, 81.