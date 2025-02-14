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Лига конференций
ТСЦ Бачка-Топола
13.02.2025 19:45 – FT 1 : 3
Ягеллония
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Лига конференций
14 февраля 2025, 14:59 |
24
0

Бачка-Топола – Ягеллония – 1:3. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

Состоялся первый матч 1/16 финала Лиги конференций

14 февраля 2025, 14:59 |
24
0
Бачка-Топола – Ягеллония – 1:3. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine.

В первом матче 1/16 финала Лиги конференций чешский ФК «Бачка-Толока» принимал польскую «Ягеллонию» на домашнем стадионе.

Хозяева активнее начали поединок и отличились уже на старте встречи – Мбоунгоу забил гол на 28-й минуте встречи, но Имас забил уже на 31-й минуте игры, сравнив счет во встрече.

Во второй части встречи забивали только гости. Пулулу на 81 минуте вывел поляков вперед, а на 89-й Имас, оформив дубль, установил конечный результат встречи.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Бачка-Толока – Ягеллония – 1:3

Голы: Мбоунгоу, 28 – Имас, 31, 89, Пулулу, 81.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Имас (Ягеллония).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Афимико Пюлюлю (Ягеллония).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Имас (Ягеллония).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Престиж Мбунгу (ТСЦ Бачка-Топола).
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ТСЦ Бачка-Топола Ягеллония Белосток Лига конференций видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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