Целе – АПОЭЛ – 2:2. Незабитый пенальти и красный. Видео голов и обзор

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли словенский «Целе» и кипрский АПОЭЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.

В первом тайме команды обменялись голами, но вторая половина встречи получилась еще интереснее. В ней так же было 2 гола, но еще и незабитый пенальти «Целе» и красная карточка игрока АПОЭЛа.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Целе – АПОЭЛ – 2:2

Голы: Армандас Кучис, 2, 59 – Сандан Абанга, 32, Лайфис, 70

Незабитый пенальти: Кучис, 59 (Целе)

Красная карточка: Двали, 73 (АПОЭЛ)

Видеообзор матча: