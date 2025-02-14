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Лига конференций
Целе
13.02.2025 19:45 – FT 2 : 2
АПОЭЛ
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Лига конференций
14 февраля 2025, 14:51 |
47
0

Целе – АПОЭЛ – 2:2. Незабитый пенальти и красный. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

14 февраля 2025, 14:51 |
47
0
Целе – АПОЭЛ – 2:2. Незабитый пенальти и красный. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли словенский «Целе» и кипрский АПОЭЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.

В первом тайме команды обменялись голами, но вторая половина встречи получилась еще интереснее. В ней так же было 2 гола, но еще и незабитый пенальти «Целе» и красная карточка игрока АПОЭЛа.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Целе – АПОЭЛ – 2:2

Голы: Армандас Кучис, 2, 59 – Сандан Абанга, 32, Лайфис, 70

Незабитый пенальти: Кучис, 59 (Целе)

Красная карточка: Двали, 73 (АПОЭЛ)

Видеообзор матча:

События матча

73’
Лаша Двали (АПОЭЛ) получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Лайфис (АПОЭЛ).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Армандас Кучис (Целе).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Абагна (АПОЭЛ).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Армандас Кучис (Целе).
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видео голов и обзор Лига конференций Целе АПОЭЛ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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