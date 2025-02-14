Целе – АПОЭЛ – 2:2. Незабитый пенальти и красный. Видео голов и обзор
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13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли словенский «Целе» и кипрский АПОЭЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.
В первом тайме команды обменялись голами, но вторая половина встречи получилась еще интереснее. В ней так же было 2 гола, но еще и незабитый пенальти «Целе» и красная карточка игрока АПОЭЛа.
Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля
Целе – АПОЭЛ – 2:2
Голы: Армандас Кучис, 2, 59 – Сандан Абанга, 32, Лайфис, 70
Незабитый пенальти: Кучис, 59 (Целе)
Красная карточка: Двали, 73 (АПОЭЛ)
Видеообзор матча:
События матча
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