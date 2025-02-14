ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с одним из лидеров клуба

21-летний полузащитник Джамал Мусиала продлил контракт с мюнхенской «Баварией» – об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2030 года. Предыдущее соглашение истекало в июне 2026 года.

«Я действительно счастлив. «Бавария» – один из крупнейших клубов мира. Я сделал здесь свои первые шаги в профессиональном футболе и твердо верю, что мы сможем добиться чего-то большого с этим клубом в ближайшие годы. Чувствую себя как дома и в Мюнхене, и в команде с нашими замечательными болельщиками. У нас есть много целей, которых мы хотим достичь», – сказал Мусиала.

В текущем сезоне немецкий футболист провел 30 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная стоимость Джамала по данным портала transfermarket составляет 140 млн евро.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника «Баварии» заинтересован испанский клуб.