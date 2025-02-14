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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с одним из лидеров клуба
Германия
14 февраля 2025, 14:32 |
275
2

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с одним из лидеров клуба

Джамал Мусиала останется в Мюнхене до 2030 года

14 февраля 2025, 14:32 |
275
2
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с одним из лидеров клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

21-летний полузащитник Джамал Мусиала продлил контракт с мюнхенской «Баварией» – об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2030 года. Предыдущее соглашение истекало в июне 2026 года.

«Я действительно счастлив. «Бавария» – один из крупнейших клубов мира. Я сделал здесь свои первые шаги в профессиональном футболе и твердо верю, что мы сможем добиться чего-то большого с этим клубом в ближайшие годы. Чувствую себя как дома и в Мюнхене, и в команде с нашими замечательными болельщиками. У нас есть много целей, которых мы хотим достичь», – сказал Мусиала.

В текущем сезоне немецкий футболист провел 30 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная стоимость Джамала по данным портала transfermarket составляет 140 млн евро.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника «Баварии» заинтересован испанский клуб.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Джамал Мусиала продление контракта
Николай Титюк Источник: ФК Бавария
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Комментарии 2
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pol-55
Якщо в клубі все задовільняє,а тепер з-та 25 млн+б. ,та ще й щасливий,для чого кудись рипатись,*де бабка на двоє гадала*,в тій же Барсі скільки зірок не заграли.
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Victor673256ua
Баварія підстрахувалась. Тепер гравця буде не так легко переманити в той же Реал чи АПЛ.
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