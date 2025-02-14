Викингур – Панатинаикос – 2:1. Исландская сказка. Видео голов и обзор

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли исландский «Викингур» и греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу исландцев.

Хозяева довольно быстро открыли счет – уже на 13-й минуте. Затем преимущество на 56-й минуте удвоил ветеран Маттиас Вильямссон. Однако сухую победу оформить сенсационным исландцам не удалось – в компенсированное ко второму тайму время Йоаннидиас отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Викингур – Панатинаикос – 2:1

Голы: Атласон, 13, Вильямссон, 56 – Йоаннидис, 90+1

Видеообзор матча: