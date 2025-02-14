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Лига конференций
Викингур Рейкьявик
13.02.2025 19:45 – FT 2 : 1
Панатинаикос
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Лига конференций
14 февраля 2025, 14:21 | Обновлено 14 февраля 2025, 14:22
49
0

Викингур – Панатинаикос – 2:1. Исландская сказка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

14 февраля 2025, 14:21 | Обновлено 14 февраля 2025, 14:22
49
0
Викингур – Панатинаикос – 2:1. Исландская сказка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли исландский «Викингур» и греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу исландцев.

Хозяева довольно быстро открыли счет – уже на 13-й минуте. Затем преимущество на 56-й минуте удвоил ветеран Маттиас Вильямссон. Однако сухую победу оформить сенсационным исландцам не удалось – в компенсированное ко второму тайму время Йоаннидиас отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Викингур – Панатинаикос – 2:1

Голы: Атласон, 13, Вильямссон, 56 – Йоаннидис, 90+1

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Фотис Иоаннидис (Панатинаикос).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Вильяльмссон (Викингур Рейкьявик).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлингур Агнарссон (Викингур Рейкьявик).
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видео голов и обзор Лига конференций Викингур Панатинаикос пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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