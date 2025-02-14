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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 13:42 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:43
127
0

Левый Берег проводит спарринг с Колхети-1913. Стартовые составы

Киевский клуб играет с представителем чемпионата Грузии

14 февраля 2025, 13:42 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:43
127
0
Левый Берег проводит спарринг с Колхети-1913. Стартовые составы
ФК Левый Берег

«Левый Берег» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой четвертый контрольный матч на сборах команда проведет с клубом «Колхети-1913» из Грузии.

«Колхети-1913» выступает в элитном дивизионе чемпионата Грузии. В прошлом сезоне команда в 36 матчах набрала 41 очко (9 побед, 14 ничьих, 13 поражений) и завершила чемпионат на шестом месте.

Что касается травмированных игроков «Левого берега», то из-за воспаления пяточного сухожилия все еще по индивидуальной программе занимается Андрей Акимов. Сергей Косовский, пропустивший несколько дней сборов из-за простуды, вернулся в общую группу. Также вернулся к тренировкам и даже вышел на последние 20 минут контрольного матча против «Кызылкума» Валерий Самар. Правда, в защитной маске – в ней он будет играть несколько ближайших месяцев.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» сыграет с «Левым Берегом» во Львове, билеты уже в продаже.

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Левый Берег Киев Колхети контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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