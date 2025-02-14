Левый Берег проводит спарринг с Колхети-1913. Стартовые составы

«Левый Берег» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой четвертый контрольный матч на сборах команда проведет с клубом «Колхети-1913» из Грузии.

«Колхети-1913» выступает в элитном дивизионе чемпионата Грузии. В прошлом сезоне команда в 36 матчах набрала 41 очко (9 побед, 14 ничьих, 13 поражений) и завершила чемпионат на шестом месте.

Что касается травмированных игроков «Левого берега», то из-за воспаления пяточного сухожилия все еще по индивидуальной программе занимается Андрей Акимов. Сергей Косовский, пропустивший несколько дней сборов из-за простуды, вернулся в общую группу. Также вернулся к тренировкам и даже вышел на последние 20 минут контрольного матча против «Кызылкума» Валерий Самар. Правда, в защитной маске – в ней он будет играть несколько ближайших месяцев.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» сыграет с «Левым Берегом» во Львове, билеты уже в продаже.