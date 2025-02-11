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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 05:47 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:24
26
0

Шахтер сыграет с Левым Берегом во Львове, билеты уже в продаже

Матч 18-го тура УПЛ состоится 24 февраля в 18:00 на Арене Львов

11 февраля 2025, 05:47 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:24
26
0
Шахтер сыграет с Левым Берегом во Львове, билеты уже в продаже
ФК Шахтер

Матч 18-го тура УПЛ «Шахтер» – «Левый Берег» состоится в понедельник, 24 февраля, на «Арене Львов». Игра начнется в 18:00.

Стартует свободная продажа билетов на первый в 2025 году домашний поединок «горняков» в Премьер-лиге. Приобрести их можно онлайн на сайте Шахтера. Все билеты – именные.

Стоимость билетов: Standard: 100 гривен. VIP-места (без пакета гостеприимства): 500 гривен. Sky Box (без пакета гостеприимства): 1000 гривен (за 1 место).

В сезоне 2024/25 продолжает действовать система динамических цен. При спросе и динамике продаж стоимость билетов будет расти.

Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.

После объявления воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае несогласия находиться в предназначенных для этого помещениях укрытий) немедленно покинуть территорию стадиона.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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