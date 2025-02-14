«Я очень обрадовался». Пушич оценил дебют Элиаса и Арройо за Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич оценил дебют бразильского форварда Кауана Элиаса и боливийского защитника Диего Арройо в контрольном матче против РФШ (3:1).

– Несмотря на то, что это неофициальный матч, однако у двух новичков состоялся дебют. Что вы можете сказать о действиях Кауа Элиаса и Диего Арройо?

– Они провели с нами две тренировки, и это их первая игра. У ребят, конечно, много впечатлений после переезда с другого континента, им нужно привыкнуть ко всему: новым партнерам по команде, новому тренеру и новому стилю игры, интенсивности тренировок. Было приятно в первый раз видеть их в футболках «Шахтера». Думаю, они достойно сыграли.

Конечно, я очень обрадовался Элиасу – он забил великолепный гол, показал свои способности. Было приятно увидеть его в игре. Безусловно, как все молодые игроки, они будут совершенствоваться, делать следующие шаги. Им нужно время, однако было приятно видеть их на поле, – сказал Пушич.