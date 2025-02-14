Омония – Пафос – 1:1. Кипрское дерби, Безус вне заявки. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций
13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли две кипрские команды – «Омония» и «Пафос». Команды не сумели определить сильнейшего, встреча закончилась со счетом 1:1.
На 51-й минуте нападающий Вилли Семедо вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. Вскоре и гости могли сравнять счет, но Танкович не сумел забить с 11-метровой отметки. В концовке встречи «Пафос» вырвал ничью благодаря голу Оршича.
Украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус не попал в заявку команды. Ответный матч пройдет 20 февраля на стадионе «Alphamega».
Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля
Омония – Пафос – 1:1
Голы: Семедо, 51 (пен) – Оршич, 84
Нереализованный пенальти: Танкович, 74 (Пафос)
Видеообзор матча:
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