13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли две кипрские команды – «Омония» и «Пафос». Команды не сумели определить сильнейшего, встреча закончилась со счетом 1:1.

На 51-й минуте нападающий Вилли Семедо вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. Вскоре и гости могли сравнять счет, но Танкович не сумел забить с 11-метровой отметки. В концовке встречи «Пафос» вырвал ничью благодаря голу Оршича.

Украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус не попал в заявку команды. Ответный матч пройдет 20 февраля на стадионе «Alphamega».

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Омония – Пафос – 1:1

Голы: Семедо, 51 (пен) – Оршич, 84

Нереализованный пенальти: Танкович, 74 (Пафос)

Видеообзор матча: