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Лига конференций
Омония
13.02.2025 22:00 – FT 1 : 1
Пафос
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Лига конференций
14 февраля 2025, 12:34 | Обновлено 14 февраля 2025, 12:38
51
0

Омония – Пафос – 1:1. Кипрское дерби, Безус вне заявки. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

14 февраля 2025, 12:34 | Обновлено 14 февраля 2025, 12:38
51
0
Омония – Пафос – 1:1. Кипрское дерби, Безус вне заявки. Видео голов
Instagram. ФК Омония

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли две кипрские команды – «Омония» и «Пафос». Команды не сумели определить сильнейшего, встреча закончилась со счетом 1:1.

На 51-й минуте нападающий Вилли Семедо вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. Вскоре и гости могли сравнять счет, но Танкович не сумел забить с 11-метровой отметки. В концовке встречи «Пафос» вырвал ничью благодаря голу Оршича.

Украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус не попал в заявку команды. Ответный матч пройдет 20 февраля на стадионе «Alphamega».

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Омония – Пафос – 1:1

Голы: Семедо, 51 (пен) – Оршич, 84

Нереализованный пенальти: Танкович, 74 (Пафос)

Видеообзор матча:

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Омония Пафос Роман Безус Мислав Оршич видео голов и обзор Лига конференций
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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