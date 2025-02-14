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  4. Марта Костюк – Аманда Анисимова. Полуфинал был близок. Видеообзор матча
WTA
14 февраля 2025, 12:10 |
371
0

Марта Костюк – Аманда Анисимова. Полуфинал был близок. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе

14 февраля 2025, 12:10 |
371
0
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Полуфинал был близок. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Аманда Анисимова

13 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) уступила Аманде Анисимовой (США, WTA 41) в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Украинка уступила со счетом 6:4, 5:7, 4:6 за 2 часа и 31 минуту. В первом сете Костюк оформила камбек с 1:4.

В полуфинале тысячника в Катаре Анисимова сыграет против Екатерины Александровой. В еще одном полуфинальном противостоянии на кортах Дохи сойдутся Алена Остапенко и Ига Свентек.

Видеообзор матча Марта Костюк – Аманда Анисимова

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Марта Костюк Аманда Анисимова теннисные видеообзоры видео WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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