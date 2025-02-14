Спортивный юрист объяснил, почему футболисты могут выезжать за границу

Спортивный юрист Илья Скоропашкин подробно объяснил, почему военнообязанные футболисты могут выезжать за границу, в отличие от других мужчин.

– Илья, почему военнообязанные строители не могут выехать работать за границу, а военнообязанные футболисты могут?

– Строители не подпадают ни под одну из категорий, которым разрешено пересечение границы во время военного положения. Зато спортсмены могут выезжать для участия в соревнованиях, которые проводятся за рубежом по специальным разрешениям Министерства молодежи и спорта или лично Министра.

– Как это регулируется законодательством?

– Пересечение границы во время военного положения регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57. Этими Правилами определены категории лиц, имеющих право выезда во время введения правового режима военного положения. Пункт 2-11 этого постановления прямо предусматривает, что спортсмены, включенные в установленном порядке в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, а также спортсмены, включенные в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, имеют право на выезд для участия в спортивных мероприятиях, которыми являются соревнования или учебно-тренировочные сборы.

Также учитываются другие аспекты: финансовые, экономические, имиджевые и репутационная политика государства. Например, когда украинский футбольный клуб, который самостоятельно, за свои средства, подготовил качественного игрока и осуществляет платный его трансфер в европейский топ-чемпионат, в результате чего получает средства за такой трансфер и платит в государственный бюджет значительную сумму налогов с такого трансфера – это учитывается как положительный фактор.