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  4. Алена Остапенко – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 февраля 2025, 11:35 |
73
0

Алена Остапенко – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Дохе 14 февраля в 16:00

14 февраля 2025, 11:35 |
73
0
Алена Остапенко – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

14 февраля состоятся матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) сыграет против Алены Остапенко (Латвия, WTA 37). Поединок пройдет на центральном корте и начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 4:0 в пользу Остапенко.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Екатерины Александровой, либо против Аманды Анисимовой.

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Ига Свёнтек Алена Остапенко WTA Доха смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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