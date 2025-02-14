WTA14 февраля 2025, 11:35 |
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Алена Остапенко – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Дохе 14 февраля в 16:00
14 февраля 2025, 11:35 |
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14 февраля состоятся матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) сыграет против Алены Остапенко (Латвия, WTA 37). Поединок пройдет на центральном корте и начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.
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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 4:0 в пользу Остапенко.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Екатерины Александровой, либо против Аманды Анисимовой.
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