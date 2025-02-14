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  4. Алена Остапенко – Ига Свентек. Прогноз на полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе
WTA
14 февраля 2025, 11:30 |
193
0

Алена Остапенко – Ига Свентек. Прогноз на полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе

Поединок состоится 14 февраля в 16:00 по Киеву

14 февраля 2025, 11:30 |
193
0
Алена Остапенко – Ига Свентек. Прогноз на полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе
Коллаж Sport.ua

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14 февраля, в рамках полуфинала турнира в Дохе, свой матч проведут Алена Остапенко (WTA 37) и Ига Свентек (WTA 2). Старт встречи запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Алена Остапенко

Теннисистка из Латвии хорошо знакома любителям тенниса, она даже имеет в своем активе один выигранный шлем в одиночном разряде, а также хорошо играет в парах. Как не крути, а все-таки в полной мере свой потенциал теннисистка не раскрыла.

Начало сезона получилось катастрофическим – 4 поражения в пяти матчах. Можно частично неудачи списать на силу соперниц, так как проигрывала таким теннисисткам как: Онс Жабер, Белинда, Бенчич, Мэдисон Киз, Мария Боузкова.

Пошла игра в Дохе, уверенная победа в первом круге над японкой Аои Ито – 6:2, 6:1. Сложным был матч против «нейтралки» Людмилы Самсоновой, победа 7:6, 7:5. В третьем круге, чуть больше, чем за час, удалось разгромить четвертую ракетку Жасмин Паолини – 6:2, 6:2.

Остапенко в четвертьфинале взяла реванш за недавнее поражение у Онс Жабер – 6:2, 6:2. Латвийка набрала отличный ход, в такой форме можно и против Свентек сражаться. Первая подача у Алены ниже 60%, главное спортсменке меньше ошибаться и нервничать, тогда она сможет показывать теннис высокого уровня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Ига Свентек

Полька вполне ожидаемо добралась до полуфинала этого престижного турнира. Учитывая список участник, которые остались в борьбе, именно Ига главный фаворит.

Нельзя сказать, что спортсменка провалила старт сезона, ведь она дошла до полуфинала австралийского мейджора, где имела даже матчбол против Мэдисон Киз, который не смогла реализовать.

В Дохе у Свентек была не самая легкая сетка, полька начала со второго круга, где уверенно разобралась с гречанкой Марией Саккари – 6:3, 6:2. Далее была сложная битва против неудобной чешки Линды Носковой – 6:7, 6:4, 6:4. В четвертьфинале был поединок против сильной Елены Рыбакиной, где Ига уверенно взяла первый сет 6:2, а вот втором уступала 2:4, но смогла выиграть 7:5.

У Свентек неплохая первая подача, в двух матчах из трех она попадала первым мячом в корт в 68% случаев. Напомню, что полька приехала защищать свой титул в Дохе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Личные встречи

История очных противостояний наверняка многих удивит, так как Остапенко ведет со счетом 4:0. Последний раз соперницы пересекались на US Open 2023 года.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Остапенко – 3,31, успех Свентек – 1,34. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть полька никогда не обыгрывала Остапенко и сильно уступает в очных противостояниях, именно Свентек считается большим фаворитом. Латвийка неудобная соперница для многих топ-теннисисток. Хотя бы в одном сете Остапенко способна навязать борьбу, поэтому поставлю на тотал больше 19,5 геймов за 1,79.

Прогноз Sport.ua
Алена Остапенко
14.02.2025 -
16:00
Ига Свентек
Тотал больше 19.5 1.79 Сделать ставку
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Алена Остапенко Ига Свёнтек прогнозы прогнозы на теннис WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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