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  4. В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. Известен ее размер
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 10:44 |
1014
4

В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. Известен ее размер

Накануне фулбек пролонгировал трудовое соглашение с киевским клубом

14 февраля 2025, 10:44 |
1014
4
В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. Известен ее размер
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

22-летний левый фулбек «Динамо» Константин Вивчаренко продлил контракт с киевским «Динамо».

Новое трудовое соглашение футболиста, как сообщалось, будет действовать до 2028 года.

По информации источника, к Вивчаренко уже был предметный интерес из Испании, так как прежний контракт футболиста истекал через 10 месяцев.

Также известно, что в новом соглашении фулбека с «бело-синими» прописана клаусула. Ее размер – 20 миллионов евро.

Константин Вивчаренко в текущем сезоне провел 18 матчей за «Динамо», отличившись 1 результативной передачей.

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Константин Вивчаренко клаусула Динамо Киев продление контракта
Алексей Сливченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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ivankondrat96
З таким же успіхом можна і 50 і 100 мільйонів прописувати. асе одно найближчим часом його ніхто не відпустить
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Burevestnik
посилання на джерело ТаТоТаке -
це все одно шо інфа з об'яви на паркані за баром...
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