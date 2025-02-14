В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. Известен ее размер
Накануне фулбек пролонгировал трудовое соглашение с киевским клубом
22-летний левый фулбек «Динамо» Константин Вивчаренко продлил контракт с киевским «Динамо».
Новое трудовое соглашение футболиста, как сообщалось, будет действовать до 2028 года.
По информации источника, к Вивчаренко уже был предметный интерес из Испании, так как прежний контракт футболиста истекал через 10 месяцев.
Также известно, что в новом соглашении фулбека с «бело-синими» прописана клаусула. Ее размер – 20 миллионов евро.
Константин Вивчаренко в текущем сезоне провел 18 матчей за «Динамо», отличившись 1 результативной передачей.
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