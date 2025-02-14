Андрей ВОРОБЕЙ: «Среди бразильцев Матузалем на дискотеках был лидером»

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о выступлении украинских команд в еврокубках, дал клубам УПЛ советы в плане трансферов, а также рассказал интересные истории о донецкой команде образца начала 2000-х.

– Андрей, если подытожить начало этого года для украинских команд в еврокубках, что можно сказать?

– Многие опасались, что украинским командам будет тяжело, потому что мы до этого в таком формате не выступали раньше. Но на самом деле «Динамо» и «Шахтер» в принципе показали хороший футбол в январе и пополнили копилку Украины очками. Старт второй половины сезона начался для наших грандов успешно. Эти результаты вселяют надежду на будущее. Да, если в целом взять, то провальный сезон был, но этот январский отрезок был удачным. Что касается результатов «Динамо» и «Шахтера» в Юношеской лиге УЕФА, то многие прекрасно понимали, что не мы являемся фаворитами. В принципе так и получилось. «Шахтер» и «Динамо» проиграли по итогу «Хоффенхайму» и «Аталанте». Но никто их критиковать не будет. Хорошо, что они вообще вышли в этот раунд. Это уже был небольшой успех.

– Что нужно улучшить в игре и в составах «Шахтера» и «Динамо», если уже брать во внимание следующий еврокубковый сезон? Может, нужно каких-то легионеров подкупить?

– Да, ты прав. Я считаю, что нужны сильные легионеры. Нужны легионеры образца 2010-х годов, которые были в «Шахтере», когда были хорошие возможности. И сюда приезжали хорошие легионеры, которые реально усиливали игру команд – не только «Шахтера» и «Динамо», а тех же «Металлиста», «Днепра», донецкого «Металлурга». Усиливали клубы легионеры! И такие футболисты нужны сейчас. Но за большие деньги сейчас не каждая команда может себе позволить подписать легионера. Это трудный вопрос! Поэтому команды усиливаются негромкими трансферами и пытаются как-то в экономном режиме пройти этот период. Но еще раз скажу, что нужны хорошие, качественные легионеры. Украинских игроков у нас много внутри чемпионата. Они есть, но все равно нужны качественные легионеры. Мы видим, как этого не хватает в еврокубковых матчах и так далее. Еврокубковые поединки вся Европа смотрит и видно, чего не хватает в игре «Динамо», «Шахтеру» и другим командам.

– Есть уже какие-то мысли о новых легионерах «Шахтера»? Что можно сказать о боливийском защитнике Диего Арройо и бразильском форварде Кауане Элиасе, за которого заплатили 17 млн евро!

– Ничего не могу сказать. Мы все с нетерпением ждем каких-то официальных матчей и старта второй половины сезона в УПЛ. И тогда мы увидим в игре этих футболистов. Понятное дело, что мы знали, что трансферы Сикана и Келси это уже был ход конем. Все прекрасно знали, что готовится какой-то трансфер по нападающему. И вот наконец-то мы увидели, что он есть. Посмотрим! Исходя из каких-то данных и статистических показателей не хочется говорить, потому что в моей карьере столько было таких футболистов, у которых статистика была хорошая, а приезжали совершенно другие люди. Поэтому хочется увидеть это в деле. Надеемся, что они себя будут проявлять. Насчет Арройо что добавить? Конечно, у нас есть проблемы в обороне. И поэтому нам нужно также решать этот вопрос. Если вопрос полузащитников и фланговых футболистов в принципе закрытый, то позиции центрального защитника и нападающего были, в первую очередь, проблемными. Поэтому «Шахтер» и прикупил этих исполнителей. С нетерпением ждем старта и посмотрим, как они проявят себя в матчах. Но «Шахтер» работает в этом плане и усиливается. У дончан, наверное, не все потеряно в чемпионате Украины. Они попытаются наверстать упущенное и попасть в Лигу чемпионов.

– А вот что скажете о Зубкове, Сикане и Батагове, которые играют за «Трабзонспор», который тренирует знаменитый Шенол Гюнеш?

– Я думаю, это хорошо, когда доверяет тренер. Слава Богу, что они начали играть за эту команду и что есть доверие тренера. А уже свои личные показатели, думаю, со временем они покажут. Все равно это другой чемпионат и другая страна. Нужно какое-то время на то, чтобы приспособиться к Суперлиге Турции изнутри. Конечно, времени на раскачку у них нету. Но, я думаю, что в ближайшее время у них все будет хорошо.

– Кстати, команда, в которую перешел Степаненко, «Эюпспор», на 4-м месте идет. Тренирует этот коллектив знаменитый Арда Туран. Опыт Тараса поможет этому клубу, который впервые в истории играет в Суперлиге, пробиться в еврокубки?

– Да, бывает такое, что команды выходят в высший дивизион и выше головы прыгают. Посмотрим, на сколько их хватит. Говорить о том, что они могут в еврокубки попасть, думаю, пока что не надо. Там все-таки есть более именитые клубы, которые за это борются. Посмотрим, на сколько их хватит. Но пожелаем Степаненко, чтобы он усилил игру «Эюпспора» и помог команде пробиться в еврокубки. А там будет видно!

– Раз мы до этого говорили о легионерах, по вашему мнению, кто является лучшими бразильцами в истории «Шахтера» на данный момент?

– Трудно говорить, потому что в каждом поколении были свои звезды, скажем так. В мое поколение это были Жадсон и тот же Матузалем. Матузалем – это суперигрок был. Тот же Элано! А, когда Матузалем и Элано ушли, на их место пришли уже другие футболисты. Это Виллиан, Коста и так далее. В «Шахтере» был налажен этот процесс смены поколений. Одних бразильцев «Шахтер» воспитал и их продали. Другие на их место пришли, сразу же усилили команду, зарекомендовали себя и их продали. Это такой поток был, что каждые 2-3 года «Шахтер» продавал бразильцев в очень хорошие команды. Реально через команду «Шахтер» эти футболисты становились сильными и делали себе карьеру! И реально очень много футболистов заиграло! Говорить конкретно, что какой-то один из бразильцев был самым лучшим, я бы не стал. Но каждые 2-3 года были свои сильные бразильцы. В мое время, когда я был в команде, это, конечно, был Матузалем.

– В тренировочном процессе и в играх он очень выделялся?

– Да, конечно! Матузалем был лидером, как в играх, так и вне поля. Среди бразильцев Матузалем и за пределами поля на дискотеках был лидером! (смеется). Он был лидером и за столом, и на поле, и в тренировочном процессе. Это был очень хороший и талантливый футболист! Это был очень сильный футболист. Он был одним из самых главных лидеров в клубе.

– А в «Металлисте» какие легионеры выделялись больше всего?

– В «Металлисте» тоже очень сильные футболисты были. Это и тот же Клейтон Шавьер, и Тайсон. В харьковском клубе были тоже очень хорошие легионеры. Я даже на месяца три застал Жажу Коэльо, который второй раз пришел в клуб. И я тогда как раз играл за «Металлист». Жажа – это очень сильный футболист. А в «Шахтере» были свои сильные иностранные игроки.

– Сейчас «Шахтер» подписал иностранных легионеров в лице защитника Арройо и форварда Элиаса и уже никого это не удивляет. А вот вспомните, как было, когда в 2000 году донецкий клуб усилился нигерийцами Айзеком Окоронкво и Джулиусом Агаховой?

– Тогда это были первые легионеры. И Мариан Алиуцэ тогда тоже перешел в «Шахтер». Он тоже был одним из первых легионеров. Мариан Саву чуть-чуть попозже пришел. А Окоронкво и Агахова выделялись в том плане, что для нас это было в первый раз. Это было в диковинку то, что в «Шахтер» перешли легионеры из африканских стран. Прикольно было! Команда приняла ребят. А у Айзека проблем вообще не было в этом плане, так как он перед «Шахтером» некоторое время играл в тираспольском «Шерифе». Язык он более-мене знал, понимал нас в любом случае. Мы шутили с ними. Айзек и Агахова очень хорошо влились в команду. Они понимали наш юмор и с нами шутили. Мы с ними шутили. Особенно Слава Шевчук с ними шутил. Для нас это было в новинку, но, самое главное, это то, что коллектив их принял. И Ассана Н'Диайе чуть позже тоже в команде приняли. Уже тогда было все хорошо.

– А первые сальто Агаховы после празднования голов как в команде восприняли?

– Насколько я знаю, тренерский штаб был без ума от его празднований. Все ждали, когда Агахова забьет гол и сделает сальто! Особенно весь стадион и трибуны кайфовали, если Джулиус забивал. Его все время на тренировках просили прыгать, но он не прыгал. Он говорил, что будет прыгать, только на игре. Ну мы говорили, что хорошо, давай на игре.

– Сейчас часто говорят, что «Шахтер» меняется и строится новая команда. Если вспомнить период, когда в донецкую команду приходили Невио Скала и Бернд Шустер, что они нового привнесли тогда?

– Что касается Невио Скалы, то он очень много нового привнес в команду. Это самый первый тренер-иностранец, который вообще кардинально все поменял. Он поменял все наше понимание в футболе, в быту, в подготовке себя к футболу. Скала пришел и сразу у «Шахтера» европейский менталитет появился. Это касается медицины, питания, дисциплины на поле, тактики. Он все кардинально поменял. Это сделал Невио Скала. Этого не делал ни Бернд Шустер, ни Луческу. Да, Луческу полностью построил команду, механизм. Но он это все делал, когда «Шахтер» уже был перестроен. Луческу нормализовал это все. А весь наш менталитет, наше восприятие всех нагрузок, матчей, тренировочного процесса – это все сделал Невио Скала. Он все кардинально поменял. Это тренер, который за то время, которое он был в команде, очень многое для «Шахтера» сделал. Мне, откровенно говоря, жалко, что на тот момент его поменяли.

– Вы под его руководством вообще хорошо играли?

– Отлично! Мы в очень хороших отношениях были. Он ко всем относился очень хорошо. Скажу так: у него любимцев не было. На тот момент тех, кто выполнял свою работу качественно и профессионально, он всегда ставил в состав. У нас было пару эпизодов таких, когда один из футболистов, скажем так, чуть-чуть зазнался. Так Скала его на место поставил. А на тот момент это был основной, незаменимый игрок. Я не буду называть фамилию, но он был основным. И человек все понял. Через недельки три он все осознал, извинился и стал по-другому работать. Незаменимых нету. Скала перевоспитал его очень быстро. Все поняли, что надо работать. У него любимцев не было. При нем играли футболисты, которые лучше выглядели на тот момент.

– Невио Скала что-то вроде Фабио Капелло? У него получалось добиваться результата? Он пришел, и «Шахтер» сразу выиграл чемпионат и Кубок Украины!

– При Викторе Прокопенко и Валерии Яремченко у нас было второе место. Мы были очень близко к чемпионству, но не могли победить. А Скала пришел и, скажем так, переделал команду. Он дал толчок росту «Шахтера», который многие хотели видеть. Все хотели видеть не тот «Шахтер», который будет все время позади киевского «Динамо». Все ждали «Шахтер» с духом победителя. И вот в том году, в 2002-м, у нас и получилось выиграть золотые медали!

– А общался Скала с вами на итальянском?

– Да, мы с ним и его ассистентами общались только через переводчика. Но, честно говоря, проблем не было. Особенно мы все понимали в тренировочном процессе, в вопросах тактики. Уделялось очень много внимания тактическим тренировкам. Мы тогда выросли в этом плане.

– Что ожидаете от первых матчей «Шахтера» во второй половине сезона УПЛ? Я имею ввиду поединки с «Левым берегом» и «Александрией». Увидим уже в поединках, как дончане подготовились?

– Да, это будет видно в играх. Главное, чтобы травмированные футболисты восстановились, и «Шахтер» был в полном составе. Я думаю, что у «Шахтера» в принципе проблем не должно быть.

– В матче с «Александрией» тоже?

– Хочется, конечно, чтобы «Александрия» выступала третьей силой в УПЛ. Но, мне кажется, что первые поединки покажут, в какой форме находятся «Динамо» и «Шахтер». Я думаю, что киевская и донецкая команда начнут отрываться от своих преследователей. Думаю, у «Шахтера» в этом плане где-то чуть-чуть есть преимущество над «Александрией».