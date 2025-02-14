В УПЛ утвердили дату доигрывания прерванного матча между Ингульцом и Зарей

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала двух матчей Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25, которые не удалось вовремя доиграть из-за сигнала воздушной тревоги.

Решение о переносе матча «Ингулец» – «Заря» было принято 9 декабря 2024 г. при счете 1:0 после первого тайма. Поединок будет доигран 30 апреля 2025 года в 15:30.

Решение по переносу матча Кривбасс – Шахтер было принято 1 сентября 2024 года при счете 0:1 на 50-й минуте. Поединок будет доигран 16 апреля 2025 года в 15:30.

УПЛ. 16-й тур

30 апреля (среда)

15:30. Ингулец – Заря (счет 1:0 после первого тайма)

УПЛ. 5-й тур

16 апреля (среда)