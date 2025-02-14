Легионер Вереса порвал кресты и надолго выбыл из строя

Полузащитник ровенского клуба Самуэль Нонго получил серьезную травму и надолго выбыл из игры.

Хавбек получил травму колена 3 февраля в товарищеском матче против македонского Шкупи (2:4).

Предварительный диагноз для камерунского легионера – разрыв крестообразных связок колена.

20-летнему камерунцу, скорее всего, придется лечь на операцию.

В текущем сезоне в его активе – 3 матча УПЛ и 1 игра Кубка Украины за «Верес».