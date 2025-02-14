Украина. Премьер лига14 февраля 2025, 03:07 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:34
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Легионер Вереса порвал кресты и надолго выбыл из строя
Самуэль Нонго получил травму колена в спарринге против македонского Шкупи
14 февраля 2025, 03:07 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:34
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Полузащитник ровенского клуба Самуэль Нонго получил серьезную травму и надолго выбыл из игры.
Хавбек получил травму колена 3 февраля в товарищеском матче против македонского Шкупи (2:4).
Предварительный диагноз для камерунского легионера – разрыв крестообразных связок колена.
20-летнему камерунцу, скорее всего, придется лечь на операцию.
В текущем сезоне в его активе – 3 матча УПЛ и 1 игра Кубка Украины за «Верес».
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