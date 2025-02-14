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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 03:07 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:34
161
0

Легионер Вереса порвал кресты и надолго выбыл из строя

Самуэль Нонго получил травму колена в спарринге против македонского Шкупи

14 февраля 2025, 03:07 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:34
161
0
Легионер Вереса порвал кресты и надолго выбыл из строя
ФК Верес. Самуэль Нонго

Полузащитник ровенского клуба Самуэль Нонго получил серьезную травму и надолго выбыл из игры.

Хавбек получил травму колена 3 февраля в товарищеском матче против македонского Шкупи (2:4).

Предварительный диагноз для камерунского легионера – разрыв крестообразных связок колена.

20-летнему камерунцу, скорее всего, придется лечь на операцию.

В текущем сезоне в его активе – 3 матча УПЛ и 1 игра Кубка Украины за «Верес».

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Самуэль Нонго Верес Ровно травма учебно-тренировочные сборы Шкупи товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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