Нагрузка на Довбика. Форвард Ромы получил травму в матче с Порто

31-летний аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала покинул поле на 40-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы.

Итальянский клуб гостил у португальского «Порту».

Дибала получил удар по колену от игрока «Порту» Алана Варелы на 20-й минуте. Форварду несколько минут оказывали медицинскую помощь.

После этого аргентинец вернулся на поле и, казалось, смог продолжить игру, но на 40-й минуте главный тренер команды Клаудио Раньери решил заменить его.

Пока неизвестно, почувствовал ли Пауло дискомфорт в ноге, или наставник просто решил его поберечь. Однако в случае серьезной травмы потеря одного из лидеров атаки может существенно усложнить «Роме» задачу в ответном матче.

Ранее сообщалось, что Клаудио Раньери запретил игрокам «Ромы» пожимать руку арбитру после матча.