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Лига Европы
14 февраля 2025, 03:55 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:08
159
0

Нагрузка на Довбика. Форвард Ромы получил травму в матче с Порто

Пауло Дибала досрочно покинул футбольное поле

14 февраля 2025, 03:55 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:08
159
0
Нагрузка на Довбика. Форвард Ромы получил травму в матче с Порто
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала покинул поле на 40-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы.

Итальянский клуб гостил у португальского «Порту».

Дибала получил удар по колену от игрока «Порту» Алана Варелы на 20-й минуте. Форварду несколько минут оказывали медицинскую помощь.

После этого аргентинец вернулся на поле и, казалось, смог продолжить игру, но на 40-й минуте главный тренер команды Клаудио Раньери решил заменить его.

Пока неизвестно, почувствовал ли Пауло дискомфорт в ноге, или наставник просто решил его поберечь. Однако в случае серьезной травмы потеря одного из лидеров атаки может существенно усложнить «Роме» задачу в ответном матче.

Ранее сообщалось, что Клаудио Раньери запретил игрокам «Ромы» пожимать руку арбитру после матча.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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