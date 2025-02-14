РУСОЛ: «Начали говорить: Рух – фарм-клуб Карпат, будут матчи сдавать»

Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол прокомментировал сотрудничество с «Рухом»:

«Академия «Руха» остается. Есть определенные моменты, о которых мы не хотим сейчас говорить. Потому что после новости уже началось: «А это фарм-клуб, будут матчи сдавать» или еще что-то.

Поэтому мы решили сначала спросить регулятора – в этом случае у УАФ – что мы можем делать, что нет, чтобы не перейти линию законности. Поэтому нам нужно какое-то время, чтобы сказать, что мы можем делать в плане сотрудничества с «Рухом» по академии. Получим результат – и тогда уже будет четкая структура. И мы об этом сообщим отдельно.

Может ли академия Руха стать академией Карпат? На этот вопрос мы сможем ответить после того как проконсультируемся с регулятором. Какие-то такие идеи о том, что мы хотим объединить усилия в плане воспитания детей и стать крупным монополистом в этом регионе. Это и является одним из основных наших намерений, падающих в канву нашей миссии. Потому что мы хотим видеть местных детей сначала, потом футболистов первой команды из нашего региона.

Первый шаг сделал Григорий Козловский. Когда – не могу вам точно сказать, потому что я так понимаю, что был диалог между президентами, а я в этой истории оказался уже перед финишной прямой. Кто придумал публиковать эту новость 31 декабря? С моей стороны будет не очень откровенно и красиво говорить, кто это. Я с вами согласен, что, может, где-то поспешно было сделано заявление, что нужно было отработать все до деталей, а потом давать людям информацию.

Сейчас сделка закрыта фактически так. Нам осталось узнать, как мы сможем работать вместе в детско-юношеском секторе. И это должен нам сказать регулятор – что это вы можете делать, вот это не можете. Да, соглашение охватывало переходы четырех игроков. Детско-юношеский футбол – это отдельно. Не знаю, как можно его привлекать к игрокам первой команды».