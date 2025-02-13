В Карпатах сообщили, что никакого объединения с Рухом не будет

Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол прокомментировал сотрудничество с «Рухом» и заявил, что никакого объединения клубов не будет:

«Я еще даже до конца не понимаю, какое слово выбрать для объяснения ситуации с «Рухом», потому что очень много говорят: объединение, поглощение. Это не объединение, это не поглощение. «Рух» остается отдельной командой, мы остаемся «Карпатами». Никто никого не поглощает, и мы не объединяемся.

Если простыми словами: сегодня у «Руха» есть то, что может очень ускорить наш путь к конечной точке по нашему плато. Мы мечтаем видеть команду, которая будет состоять из большинства местных игроков.

И чтобы воспитать своих, «Карпатам» нужно пройти очень долгий путь. Потому что «Рух» опередил нас в этом компоненте – в плане построения академии, в плане того, что он имел высококвалифицированных львовских игроков.

Пока мы воспитали бы своих молодых или где-то нашли на внешних рынках, прошло бы 3-4 года. А мы получаем качественных игроков здесь и сейчас. И получаем перспективу того, что это будет постепенным процессом, потому что мы ведем переговоры с «Рухом» в плане сотрудничества, объединения усилий в плане детско-юношеского футбола.

То, что они имеют сейчас, ту экспертизу, тот опыт, который они получили за годы работы. И они сделали очень хорошую академию, получили очень хороший опыт. И это поколение, которое у них есть сейчас, – там действительно очень хорошие игроки», – поделился мнением Русол.

Ранее сообщалось, что львовские клубы могут подписать договор о сотрудничестве, чтобы никому не отдавать свое место в УПЛ.