Тренера Ливерпуля дисквалифицируют на 2 матча Премьер-лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был удален в перенесенном матче 15-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).

По информации The Telegraph, нидерландский специалист в понедельник, 18 февраля, получит решение дисциплинарного комитета относительно дальнейшей дисквалификации.

Слот получил красную карточку, когда эмоционально пытался что-то объяснить главному арбитру матча Майклу Оливеру.

Минимальное наказание по этой санкции – два матча. Издание прогнозирует, что именно столько поединков Слоту придется наблюдать за игрой команды с трибун.

Впрочем, главному тренеру могут дать и более строгую дисквалификацию, поскольку в этом году он уже имел перебор желтых карточек и пропускал матч Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (2:1).