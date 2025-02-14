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  4. Тренера Ливерпуля дисквалифицируют на 2 матча Премьер-лиги
Англия
14 февраля 2025, 02:05 |
179
0

Тренера Ливерпуля дисквалифицируют на 2 матча Премьер-лиги

Арне Слот в матче против «Эвертона» получил красную карточку

14 февраля 2025, 02:05 |
179
0
Тренера Ливерпуля дисквалифицируют на 2 матча Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был удален в перенесенном матче 15-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).

По информации The Telegraph, нидерландский специалист в понедельник, 18 февраля, получит решение дисциплинарного комитета относительно дальнейшей дисквалификации.

Слот получил красную карточку, когда эмоционально пытался что-то объяснить главному арбитру матча Майклу Оливеру.

Минимальное наказание по этой санкции – два матча. Издание прогнозирует, что именно столько поединков Слоту придется наблюдать за игрой команды с трибун.

Впрочем, главному тренеру могут дать и более строгую дисквалификацию, поскольку в этом году он уже имел перебор желтых карточек и пропускал матч Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (2:1).

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Александр Сильченко Источник: The Telegraph
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