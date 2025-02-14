Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена новичка УПЛ – настоящая секс-бомба! Он – костариканец
Другие новости
14 февраля 2025, 00:52 | Обновлено 14 февраля 2025, 01:00
461
1

ФОТО. Жена новичка УПЛ – настоящая секс-бомба! Он – костариканец

Знакомимся с Лаурой Ортегой и Фернаном Фаерроном

14 февраля 2025, 00:52 | Обновлено 14 февраля 2025, 01:00
461
1
ФОТО. Жена новичка УПЛ – настоящая секс-бомба! Он – костариканец
Instagram. Лаура Ортега

В начале февраля полтавская «Ворскла» арендовала костариканского центрбека Фернана Фаэррона из клуба «Эредиано».

24-летний футболист женат на модели и инфлюенсерке Лауре Ортеге, на Instagram которой подписано 321 тысяча фолловеров.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Лаура очень хороша собой и не стесняется публиковать откровенные фото в своём профиле.

Фернан будет в Полтаве до лета 2025 года, также он сыграл 6 матчей за сборную Коста-Рики.

Пара воспитывает ребенка.

По теме:
ВИДЕО. Милевский продолжает разрывать спортзал. Новая тренировка
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Легенда Днепра: «О, так ты Бандера?»
фото lifestyle Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Бокс | 13 февраля 2025, 07:50 5
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика

Легенда бокса – о возможном следующем бое Александра

У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
Футбол | 13 февраля 2025, 21:20 7
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью

«Челси» попытается приобрести лидера сборной Украины

Итоги дня Лиги конференций. Кипрское дерби, Бетис разгромил Гент
Футбол | 14.02.2025, 00:59
Итоги дня Лиги конференций. Кипрское дерби, Бетис разгромил Гент
Итоги дня Лиги конференций. Кипрское дерби, Бетис разгромил Гент
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Бокс | 13.02.2025, 08:20
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Бокс | 13.02.2025, 09:35
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
Красуня😽
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 43
Футбол
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 41
Бокс
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
13.02.2025, 09:05
Футбол
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
12.02.2025, 15:01 2
Футбол
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
13.02.2025, 18:10 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем