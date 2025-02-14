Другие новости14 февраля 2025, 00:52 | Обновлено 14 февраля 2025, 01:00
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ФОТО. Жена новичка УПЛ – настоящая секс-бомба! Он – костариканец
Знакомимся с Лаурой Ортегой и Фернаном Фаерроном
14 февраля 2025, 00:52 | Обновлено 14 февраля 2025, 01:00
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В начале февраля полтавская «Ворскла» арендовала костариканского центрбека Фернана Фаэррона из клуба «Эредиано».
24-летний футболист женат на модели и инфлюенсерке Лауре Ортеге, на Instagram которой подписано 321 тысяча фолловеров.
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Лаура очень хороша собой и не стесняется публиковать откровенные фото в своём профиле.
Фернан будет в Полтаве до лета 2025 года, также он сыграл 6 матчей за сборную Коста-Рики.
Пара воспитывает ребенка.
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