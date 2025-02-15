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  4. Легенда Реала летом покинет Мадрид. Этого ухода хочет Перес
Испания
15 февраля 2025, 01:38 |
212
0

Легенда Реала летом покинет Мадрид. Этого ухода хочет Перес

Лука Модрич может стать игроком «Монтерея»

15 февраля 2025, 01:38 |
212
0
Легенда Реала летом покинет Мадрид. Этого ухода хочет Перес
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

39-летний хорватский хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич может летом покинуть клуб.

У хорвата летом заканчивается контракт, который «Реал» не планирует продлевать. Лука рассматривает вариант с переходом в мексиканский клуб «Монтеррей». Туда его уже пригласил легендарный центрбек «Реала» Серхио Рамос.

Ранее сообщалось, что в уходе Модрича лично заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес, ведь хочет отдать 10-й номер хорвата Килиану Мбаппе.

В этом сезоне Модрич провел за «Реал» 36 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.

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Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Монтеррей Серхио Рамос
Дмитрий Олейник Источник: Nogomania
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