Легенда Реала летом покинет Мадрид. Этого ухода хочет Перес
Лука Модрич может стать игроком «Монтерея»
39-летний хорватский хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич может летом покинуть клуб.
У хорвата летом заканчивается контракт, который «Реал» не планирует продлевать. Лука рассматривает вариант с переходом в мексиканский клуб «Монтеррей». Туда его уже пригласил легендарный центрбек «Реала» Серхио Рамос.
Ранее сообщалось, что в уходе Модрича лично заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес, ведь хочет отдать 10-й номер хорвата Килиану Мбаппе.
В этом сезоне Модрич провел за «Реал» 36 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.
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