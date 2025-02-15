Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола хочет купить в Сити звезду Реала, который вляпался в секс-скандал
Испания
15 февраля 2025, 04:08 |
171
0

Гвардиола хочет купить в Сити звезду Реала, который вляпался в секс-скандал

Рауль Асенсио заинтересовал «горожан»

15 февраля 2025, 04:08 |
171
0
Гвардиола хочет купить в Сити звезду Реала, который вляпался в секс-скандал
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер игрока «Реала».

По информации испанских СМИ, «горожане» рассчитывают летом 2025 года приобрести 22-летнего защитника Рауля Асенсио. Игрока лично в своем составе хочет видеть Жузеп Гвардиола. «Горожане» спешат оформить этот трансфер, ведь в контракте Рауля прописана клаусула в размере 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Рауль Асенсио провел 11 матч на клубном уровне и отметился 1 ассистом. Ранее защитник проиграл апелляцию по делу о половом акте с несовершеннолетней и может понести наказание.

По теме:
Осасуна – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Звездный футболист изменяет жене? Их застали возле отеля
Ингулец планирует подписать еще двух игроков и ищет форварда
трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Манчестер Сити трансферы Реал Мадрид Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
Футбол | 14 февраля 2025, 11:19 16
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана

У киевского клуба теоретически весьма неплохой выбор в домашней лиге

ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Футбол | 14 февраля 2025, 08:10 0
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса

Андрей показал мастер-класс в набивании мяча

Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Футбол | 14.02.2025, 07:44
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
ВИДЕО. Скандальный футболист, который избивал жену, снова отец
Футбол | 15.02.2025, 03:05
ВИДЕО. Скандальный футболист, который избивал жену, снова отец
ВИДЕО. Скандальный футболист, который избивал жену, снова отец
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Бокс | 14.02.2025, 23:25
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
13.02.2025, 22:16 4
Теннис
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 98
Футбол
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
13.02.2025, 08:20 3
Бокс
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
13.02.2025, 13:11 12
Футбол
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
13.02.2025, 15:00 22
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
13.02.2025, 18:10 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем