Гвардиола хочет купить в Сити звезду Реала, который вляпался в секс-скандал
Рауль Асенсио заинтересовал «горожан»
Английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер игрока «Реала».
По информации испанских СМИ, «горожане» рассчитывают летом 2025 года приобрести 22-летнего защитника Рауля Асенсио. Игрока лично в своем составе хочет видеть Жузеп Гвардиола. «Горожане» спешат оформить этот трансфер, ведь в контракте Рауля прописана клаусула в размере 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Рауль Асенсио провел 11 матч на клубном уровне и отметился 1 ассистом. Ранее защитник проиграл апелляцию по делу о половом акте с несовершеннолетней и может понести наказание.
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