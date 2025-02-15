Известно, какая зарплата будет у Винисиуса после нового контракта с Реалом

Между «Реалом» и звездным вингером Винисиусом Жуниором продолжаются переговоры по новому контракту.

Первое предложение «Реала» было отклонено Винисиусом. По информации испанских СМИ, «Реал» подготовил улучшенное предложение за Винисиуса. «Сливочные» готовы поднять бразильцу зарплату до уровня Килиана Мбаппе.

Сейчас Винисиус зарабатывает около 21 миллиона евро в год, а «Реал» предлагает по новому контракту 31 млн +, сколько и зарабатывает Мбаппе.

Ранее Винисиус Жуниор отреагировал на дерзкий баннер фанатов «Манчестер Сити».