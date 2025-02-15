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  4. Известно, какая зарплата будет у Винисиуса после нового контракта с Реалом
Испания
15 февраля 2025, 02:34 |
170
0

Известно, какая зарплата будет у Винисиуса после нового контракта с Реалом

«Сливочные» решили приравнять зарплату Винисиуса к Мбаппе

15 февраля 2025, 02:34 |
170
0
Известно, какая зарплата будет у Винисиуса после нового контракта с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Между «Реалом» и звездным вингером Винисиусом Жуниором продолжаются переговоры по новому контракту.

Первое предложение «Реала» было отклонено Винисиусом. По информации испанских СМИ, «Реал» подготовил улучшенное предложение за Винисиуса. «Сливочные» готовы поднять бразильцу зарплату до уровня Килиана Мбаппе.

Сейчас Винисиус зарабатывает около 21 миллиона евро в год, а «Реал» предлагает по новому контракту 31 млн +, сколько и зарабатывает Мбаппе.

Ранее Винисиус Жуниор отреагировал на дерзкий баннер фанатов «Манчестер Сити».

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Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига продление контракта финансы чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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