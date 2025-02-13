Пятенко остался во главе женской сборной Украины. Почему с приставкой и.о.?

Украинская ассоциация футбола утвердила кандидатуру главного тренера национальной женской сборной. По итогам конкурса Владимир Пятенко продолжит руководить командой, но в статусе исполняющего обязанности.

Пятенко возглавляет женскую сборную Украины по футболу уже полтора года. За это время команда провела под его руководством 18 официальных матчей, одержав 8 побед.

10 января УАФ объявила конкурс на должность главного тренера, фактически подтвердив завершение действующего соглашения с Пятенко. В отборе приняли участие 22 кандидата, из которых трое претендовали на руководство национальной командой.

В результате решением ассоциации Пятенко остался в должности, подписав контракт на один год. В то же время у него будет статус исполняющего обязанности.

Это решение прокомментировала председатель комитета женского и девичьего футбола Анастасия Клипаченко: «Контракт с Владимиром Пятенко подписан на год. Относительно исполняющего обязанности – таково решение руководства. Мы продолжаем сотрудничество, и это не новый тренер для нас».

Назначение Пятенко оформили за неделю до старта нового сезона женской Лиги наций. 21 февраля Украина начнет выступления в турнире выездным матчем против Албании. Контракт тренера охватывает весь групповой этап, который продлится до 3 июня.