Сыты по горло. Европейский гранд может остаться без инвестиций

«ПСЖ» может перестать получать деньги от Qatar Sports Investments, сообщает RMC Sports.

По информации источника, обвинения президента клуба Насера Аль-Хелаифи по делу Лагардер (Аль-Хелаифи обвиняют в злоупотреблении полномочиями) вызвало бурную реакцию в Катаре. Дело дошло до угроз отозвать свои инвестиции во Франции, включая «ПСЖ».

5 февраля президенту «ПСЖ» были выдвинуты обвинения в соучастии в подкупе голосов и нарушении свободы голосования и соучастии в злоупотреблении властью в ущерб SCA Lagardère (французская медиа-группа). Со среды Аль-Хелаифи пребывает в Катаре.

Это юридическое решение вызвало бурную реакцию в его окружении.

«Катарцам надоели все эти издевательства. Фальшивые иски, шантаж, ежедневная критика, обвинение других в полной некомпетентности, все проблемы во Франции – их вина, каждый раз, когда они пытаются помочь, это, видимо, «мягкая силы». Это злоупотребление, чистое и простое, и все уже сыты им по горло», – сказал источник, близкий к правительству.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «ПСЖ» перебрался к аутсайдеру португальской лиги.