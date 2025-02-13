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Франция
13 февраля 2025, 20:58 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:59
761
0

Сыты по горло. Европейский гранд может остаться без инвестиций

Qatar Sports Investments недовольны происходящим в «ПСЖ»

13 февраля 2025, 20:58 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:59
761
0
Сыты по горло. Европейский гранд может остаться без инвестиций
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

«ПСЖ» может перестать получать деньги от Qatar Sports Investments, сообщает RMC Sports.

По информации источника, обвинения президента клуба Насера Аль-Хелаифи по делу Лагардер (Аль-Хелаифи обвиняют в злоупотреблении полномочиями) вызвало бурную реакцию в Катаре. Дело дошло до угроз отозвать свои инвестиции во Франции, включая «ПСЖ».

5 февраля президенту «ПСЖ» были выдвинуты обвинения в соучастии в подкупе голосов и нарушении свободы голосования и соучастии в злоупотреблении властью в ущерб SCA Lagardère (французская медиа-группа). Со среды Аль-Хелаифи пребывает в Катаре.

Это юридическое решение вызвало бурную реакцию в его окружении.

«Катарцам надоели все эти издевательства. Фальшивые иски, шантаж, ежедневная критика, обвинение других в полной некомпетентности, все проблемы во Франции – их вина, каждый раз, когда они пытаются помочь, это, видимо, «мягкая силы». Это злоупотребление, чистое и простое, и все уже сыты им по горло», – сказал источник, близкий к правительству.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «ПСЖ» перебрался к аутсайдеру португальской лиги.

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ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка Источник: RMC Sport
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