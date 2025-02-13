ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ перебрался к аутсайдеру португальской лиги

Французский защитник Левен Кюрзава в статусе свободного агента присоединился к аутсайдеру португальской лиги клуба «Боавишта».

Игрок заключил контракт с коллективом всего на полгода – до конца текущего сезона.

Последним клубом защитника был французский ПСЖ, который футболист покинул летом 2024 года. За период пребывания в составе парижан Левен отыграл 154 матча, отдав 23 ассиста и оформив 14 голов.

Кюрзава также 13 раз выходил на футбольное поле в футболке сборной Франции.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Боавишта» находится на последней, 18-й позиции. Команда за 21 сыгранный тур смогла набрать всего 12 баллов.