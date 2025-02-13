ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ перебрался к аутсайдеру португальской лиги
Левен Кюрзава стал игроком «Боавишты»
Французский защитник Левен Кюрзава в статусе свободного агента присоединился к аутсайдеру португальской лиги клуба «Боавишта».
Игрок заключил контракт с коллективом всего на полгода – до конца текущего сезона.
Последним клубом защитника был французский ПСЖ, который футболист покинул летом 2024 года. За период пребывания в составе парижан Левен отыграл 154 матча, отдав 23 ассиста и оформив 14 голов.
Кюрзава также 13 раз выходил на футбольное поле в футболке сборной Франции.
В турнирной таблице чемпионата Португалии «Боавишта» находится на последней, 18-й позиции. Команда за 21 сыгранный тур смогла набрать всего 12 баллов.
Bienvenue, 𝐋𝐚𝐲𝐯𝐢𝐧 𝐊𝐮𝐫𝐳𝐚𝐰𝐚 🏁👊#FeitosDeXadrez pic.twitter.com/MQUCvUecOT— Boavista FC (@boavistaoficial) February 12, 2025
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