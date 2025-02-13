Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решилось в концовке. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Кадисией
Саудовская Аравия
13 февраля 2025, 20:15 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:18
1157
0

Все решилось в концовке. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Кадисией

Украинский голкипер провел на поле весь матч

13 февраля 2025, 20:15 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:18
1157
0
Все решилось в концовке. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Кадисией
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

В четверг, 13 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионат Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Кадисией».

Встречу принимал стадион имени короля Фахда в Эр-Рияде.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля упустили ничью на последних минутах, попустив на 6-й компенсированной ко второму тайму минуте.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 2 сейва и пропустил 3 гола. Веб-портал Transfermarkt оценил его игру в 6.3 балла из 10 возможных. Лучшим игроком по версии портала был признан полузащитник гостей Эзекиль Фернандес, на счету которого 1 ассист. Его игру оценили в 8.7 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» с Бущаном уступил «Аль-Кадисии».

По теме:
Аль-Шабаб – Аль-Кадисия – 2:3. Как Бущан пропустил на 90+6. Видео голов
Огненный второй тайм. Аль-Шабаб с Бущаном уступил Аль-Кадисии
Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Кадисия оценки SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Бокс | 13 февраля 2025, 07:50 4
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика

Легенда бокса – о возможном следующем бое Александра

«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным
Футбол | 13 февраля 2025, 19:54 0
«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным
«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным

Андони Ираола высоко оценивает украинца

Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Футбол | 13.02.2025, 17:25
Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Футбол | 12.02.2025, 23:37
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 13.02.2025, 18:10
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
11.02.2025, 19:29 1
Футбол
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
11.02.2025, 18:03 30
Теннис
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 41
Бокс
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
12.02.2025, 00:43 13
Футбол
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
12.02.2025, 15:01 2
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 12
Бокс
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
13.02.2025, 08:20 2
Бокс
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
11.02.2025, 20:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем