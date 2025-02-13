Все решилось в концовке. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Кадисией

В четверг, 13 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионат Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Кадисией».

Встречу принимал стадион имени короля Фахда в Эр-Рияде.

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Хозяева поля упустили ничью на последних минутах, попустив на 6-й компенсированной ко второму тайму минуте.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 2 сейва и пропустил 3 гола. Веб-портал Transfermarkt оценил его игру в 6.3 балла из 10 возможных. Лучшим игроком по версии портала был признан полузащитник гостей Эзекиль Фернандес, на счету которого 1 ассист. Его игру оценили в 8.7 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» с Бущаном уступил «Аль-Кадисии».