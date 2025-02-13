Легенда Днепра: «О, так ты Бандера?»

Легенда «Днепра» Андрей Дилай рассказал, как когда-то, в советские времена, в клубе осуждали украинский язык.

«Попробовал говорить на украинском, а мне говорят: «О, так ты Бандера?» А я в ответ: «Вы хоть знаете, кто это такой?» Но в Днепре в то время никто не разговаривал на украинском языке, поэтому мне пришлось перейти на русский. Думаю: «Боже мой, я не такой гордый. Ничего не произойдет, если я с ними буду разговаривать на русском».

Это уже позже, когда приехали Иван Вишневский, Василий Сторчак, Олег Федюков, говорю: «Слава Богу, начали «Бандеры» сюда приезжать, научим вас всех здесь украинскому языку», – сказал экс-игрок «Днепра».

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