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  4. Легенда Днепра: «О, так ты Бандера?»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 18:54 |
1334
1

Легенда Днепра: «О, так ты Бандера?»

Андрей Дилай рассказал, как когда-то в команде осуждали украинский язык

13 февраля 2025, 18:54 |
1334
1
Легенда Днепра: «О, так ты Бандера?»
ФК Днепр. Андрей Дилай

Легенда «Днепра» Андрей Дилай рассказал, как когда-то, в советские времена, в клубе осуждали украинский язык.

«Попробовал говорить на украинском, а мне говорят: «О, так ты Бандера?» А я в ответ: «Вы хоть знаете, кто это такой?» Но в Днепре в то время никто не разговаривал на украинском языке, поэтому мне пришлось перейти на русский. Думаю: «Боже мой, я не такой гордый. Ничего не произойдет, если я с ними буду разговаривать на русском».

Это уже позже, когда приехали Иван Вишневский, Василий Сторчак, Олег Федюков, говорю: «Слава Богу, начали «Бандеры» сюда приезжать, научим вас всех здесь украинскому языку», – сказал экс-игрок «Днепра».

Ранее португальский легионер днепропетровского «Днепра» Бруну Гама откровенно рассказал о сильных сторонах Евгения Коноплянки.

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Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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cаша зардунов
Что самое смешное, русский язык появился только в 19 веке, да и то его создали украинцы. 
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