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  4. «Не знал, что он легенда». Новичок Александрии – о Ротане
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 17:45 |
217
0

«Не знал, что он легенда». Новичок Александрии – о Ротане

Тео Ндика доволен работой с именитым тренером

13 февраля 2025, 17:45 |
217
0
«Не знал, что он легенда». Новичок Александрии – о Ротане
ФК Александрия. Тео Ндика

24-летний французский защитник «Александрии» Тео Ндика рассказал в эксклюзивном интервью для Sport.ua о знакомстве с главным тренером Русланом Ротанем.

– Что думаешь о Руслане Ротане, как о тренере? Знаешь ли ты, что он легендарный игрок для Украины?

– Я работаю с ним уже почти 1 месяц. Мне очень нравится его философия игры. То, как он видит футбол. Видно, что он увлечен, когда говорит, и это мотивирует тебя выкладываться на все 100%. Ты всегда можешь поговорить с ним на поле и вне его. Это очень хорошо. Я знал, что тренер был капитаном сборной Украины. Но не знал, что он легенда. Понял вскоре, когда ребята рассказали мне о его карьере и даже показали мне несколько видео.

– Что тебе сказал Руслан Ротань, когда ты присоединился к команде?

– Он сказал мне, что очень рад, что я здесь, чтобы помочь команде и показать ему те качества, которые он увидел во мне.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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