«Футболисты – это люди». В Карпатах объяснили трансферы игроков Руха

Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол объяснил переходы футболистов львовского «Руха» в расположение «львов».

– Фамилии этих переходящих игроков сразу проговаривались? Знали ли они, что входят в планы владельцев «Руха» и «Карпат»? Потому что мы слышали, что Сыч, возможно, не был уверен, переходить ли.

– Мне очень трудно сказать, знали они об этих планах или нет, на каком этапе их сообщили. Думаю, это уже не столь важно, потому что все ребята оказались в «Карпатах». В печати было очень много разогрева этой истории, очень много слов, например, что Сыч категорически не хочет переходить в «Карпаты». Это неправда.

Футболисты – это люди. Ты не можешь прийти и сказать: «Давай, вот «Карпаты» - ты пошел в «Карпаты», подписал бумаги. Это процесс. Мы встречались, общались с ними, рассказывали о нашем проекте. И этот процесс занял время. Кто скорее ответил согласием, кто чуть дольше.

– Одна история – это в «Карпаты», другая – из «Карпат», причем из «Карпат» пошли также в «Рух». Это тоже по этому соглашению?

– Что касается Тлумака и Рябова – мы просто договорились, что даем ребятам свободных агентов и они устраивают свою судьбу сами. И так получилось, что они там оказались. Но это не часть соглашения, – рассказал Русол.

Зимой из «Руха» в «Карпаты» перебрались Игорь Краснопир, Илья Квасница, Олег Федор и Алексей Сыч. В обратном направлении отправились Артур Рябов и Юрий Тлумак.