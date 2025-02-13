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  4. 98 матчей за 2,5 года. Клуб из Италии продлит контракт с экс-беком Шахтера
Италия
13 февраля 2025, 14:55 |
589
0

98 матчей за 2,5 года. Клуб из Италии продлит контракт с экс-беком Шахтера

Додо, вероятнее всего, согласится на пролонгацию сотрудничества с «Фиорентиной»

13 февраля 2025, 14:55 |
589
0
98 матчей за 2,5 года. Клуб из Италии продлит контракт с экс-беком Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Итальянская «Фиорентина» близка к тому, чтобы подписать новое трудовое соглашение с 26-летним правым фулбеком Додо, известным в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Сообщается, что еще с декабря «фиалки» находятся в тесном контакте с агентами футболиста и на текущий момент все выглядит таким образом, что в ближайшее время стороны оформят пролонгацию сотрудничества до 2029 года с опцией дальнейшего продления еще на один сезон.

Додо получит прибавку к жалованию, которое в настоящий момент составляет 1,6 миллиона евро в год после вычета налогов.

Бразильский футболист чувствует себя во Флоренции как дома. Ему нравится проект «Фиорентины», с которой Додо рассчитывает вскоре вернуться в Лигу чемпионов, где когда-то играл с «Шахтером», а также получить вызов в сборную Бразилии.

Напомним, Додо перешел в «Фиорентину» летом 2022 года из «Шахтера» за 15,4 миллионов евро. С тех пор бразилец сыграл 98 матчей за «фиалок» (1 гол, 7 ассистов), в то время как за «горняков» он провел 97 поединков (5 голов, 17 ассистов).

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Додо Фиорентина продление контракта Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Firenzeviola.it
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