Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля в 14:00 процедуру жеребьевки в швейцарском Ньоне
14 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала, четвертьфиналов и полуфиналов Юношеской лиги УЕФА 2024/25.
Матчи 1/8 финала пройдут в формате одноматчевых матчей на выбывание. 16 участников были определены по итогам раунда 1/16 финала.
Сеяных команд нет. Для жеребьевки подгототовлена одна чаша, в которую изначально помещены шары с названиями 16 команд, а затем они перемешиваются. Из чаши один за другим вытаскиваются два шара. Эти команды будут играть друг с другом, причем первый вытащенный шар будет обозначать команду-хозяина для одноматчевого противостояния. Затем процесс повторяется с оставшимися в чаше шарами, чтобы определить все пары.
В 1/8 финала клубы из одной ассоциации не могут играть друг с другом. Однако для пар, начиная с четвертьфинала, такого ограничения нет. Клуб, вытянутый первым при жеребьевке, сыграет дома.
Матчи 1/8 финала состоятся 4/5 марта, а четвертьфиналы запланированы на 1/2 апреля
Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловрэ в Ньоне (Швейцария) 25 и 28 апреля.
Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция жеребьевки проводится 14 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА
Юношеская лига УЕФА 2024/25
Участники 1/16 финала
- Астон Вилла (Англия)
- Аталанта (Италия)
- Атлетико Мадрид (Испания)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Барселона (Испания)
- Бавария (Германия)
- Хоффенхайм (Германия)
- Интер (Италия)
- Манчестер Сити (Анрглия)
- Олимпиакос (Греция)
- Реал Мадрид (Испания)
- РБ Зальцбург (Австрия)
- Спортинг (Португалия)
- Штурм Грац (Австрия)
- Штутгарт (Германия)
- Трабзонспор (Турция)
Даты матчей плей-офф:
- 1/8 финала: 4/5 марта
- Четвертьфиналы: 1/2 апреля
- Полуфиналы: 25 апреля (Ньон)
- Финал: 28 апреля (Ньон)
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