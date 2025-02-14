14 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала, четвертьфиналов и полуфиналов Юношеской лиги УЕФА 2024/25.

Матчи 1/8 финала пройдут в формате одноматчевых матчей на выбывание. 16 участников были определены по итогам раунда 1/16 финала.

Сеяных команд нет. Для жеребьевки подгототовлена одна чаша, в которую изначально помещены шары с названиями 16 команд, а затем они перемешиваются. Из чаши один за другим вытаскиваются два шара. Эти команды будут играть друг с другом, причем первый вытащенный шар будет обозначать команду-хозяина для одноматчевого противостояния. Затем процесс повторяется с оставшимися в чаше шарами, чтобы определить все пары.

В 1/8 финала клубы из одной ассоциации не могут играть друг с другом. Однако для пар, начиная с четвертьфинала, такого ограничения нет. Клуб, вытянутый первым при жеребьевке, сыграет дома.

Матчи 1/8 финала состоятся 4/5 марта, а четвертьфиналы запланированы на 1/2 апреля

Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловрэ в Ньоне (Швейцария) 25 и 28 апреля.

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 14 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА

Юношеская лига УЕФА 2024/25

Участники 1/16 финала

Астон Вилла (Англия)

Аталанта (Италия)

Атлетико Мадрид (Испания)

АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Барселона (Испания)

Бавария (Германия)

Хоффенхайм (Германия)

Интер (Италия)

Манчестер Сити (Анрглия)

Олимпиакос (Греция)

Реал Мадрид (Испания)

РБ Зальцбург (Австрия)

Спортинг (Португалия)

Штурм Грац (Австрия)

Штутгарт (Германия)

Трабзонспор (Турция)

Даты матчей плей-офф: