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14 февраля 2025, 07:12 | Обновлено 14 февраля 2025, 07:31
38
0

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 14:00 процедуру жеребьевки в швейцарском Ньоне

14 февраля 2025, 07:12 | Обновлено 14 февраля 2025, 07:31
38
0
Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

14 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала, четвертьфиналов и полуфиналов Юношеской лиги УЕФА 2024/25.

Матчи 1/8 финала пройдут в формате одноматчевых матчей на выбывание. 16 участников были определены по итогам раунда 1/16 финала.

Сеяных команд нет. Для жеребьевки подгототовлена одна чаша, в которую изначально помещены шары с названиями 16 команд, а затем они перемешиваются. Из чаши один за другим вытаскиваются два шара. Эти команды будут играть друг с другом, причем первый вытащенный шар будет обозначать команду-хозяина для одноматчевого противостояния. Затем процесс повторяется с оставшимися в чаше шарами, чтобы определить все пары.

В 1/8 финала клубы из одной ассоциации не могут играть друг с другом. Однако для пар, начиная с четвертьфинала, такого ограничения нет. Клуб, вытянутый первым при жеребьевке, сыграет дома.

Матчи 1/8 финала состоятся 4/5 марта, а четвертьфиналы запланированы на 1/2 апреля

Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловрэ в Ньоне (Швейцария) 25 и 28 апреля.

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 14 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция

Юношеская лига УЕФА 2024/25

Участники 1/16 финала

  • Астон Вилла (Англия)
  • Аталанта (Италия)
  • Атлетико Мадрид (Испания)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Барселона (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Хоффенхайм (Германия)
  • Интер (Италия)
  • Манчестер Сити (Анрглия)
  • Олимпиакос (Греция)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • РБ Зальцбург (Австрия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Штурм Грац (Австрия)
  • Штутгарт (Германия)
  • Трабзонспор (Турция)

Даты матчей плей-офф:

  • 1/8 финала: 4/5 марта
  • Четвертьфиналы: 1/2 апреля
  • Полуфиналы: 25 апреля (Ньон)
  • Финал: 28 апреля (Ньон)
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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