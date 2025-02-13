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13 февраля 2025, 14:19 |
298
0

«Чемпионат Швеции – это шаг вперед». Украинский защитник – о своем переходе

Богдан Милованов прокомментировал подписание контракта с ФК «Сириус»

13 февраля 2025, 14:19 |
298
0
«Чемпионат Швеции – это шаг вперед». Украинский защитник – о своем переходе
ФК Сириус. Богдан Милованов

Украинский защитник Богдан Милованов в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о своем переходе в шведский клуб «Сириус», а также оценил силу чемпионата:

– Шведы хотели посмотреть на мое состояние. Чтобы я приехал на 2-3 дня на просмотр. Я тренеру сразу понравился. Потренировался и начались переговоры. За две недели все решилось. С первого момента мне здесь все нравилось. Отношения с руководством и тренером, партнерами очень хорошие.

– Чемпионат Швеции – это шаг вперед?

– Да. Я некоторое время был без команды. Была проблема с агентом. Они мне говорили одно, обещали, но ничего не получалось. Смог с ними завершить контракт 15 августа. Были варианты под конец трансферного окна, но не такие, которые мне нравились. Поэтому решил ждать до января лучшее предложение. Получилось. «Сириус» – хороший вариант для меня. Подписал на 3 года контракт. Надеюсь, что помогу команде, – прокомментировал свой переход Милованов.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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