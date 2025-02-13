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Украина. Вторая лига
13 февраля 2025, 13:47 |
623
2

«Готовимся к дебюту в профи». Любительский клуб нацелился на Вторую лигу

Главный тренер киевского ФК «Rebel» Максим Демский оценил перспективы команды

13 февраля 2025, 13:47 |
623
2
«Готовимся к дебюту в профи». Любительский клуб нацелился на Вторую лигу
Instagram. ФК Rebel

Главный тренер ФК «Rebel», который выступает в любительском чемпионате Украины, Максим Демский рассказал о перспективах и задачах клуба и подтвердил намерение заявиться во Вторую лигу на следующий сезон:

– По неофициальной информации, ФК «Rebel» подавал документы на аттестацию, чтобы принять участие во Второй лиге 2025/26. Соответствует действительности?

– Да. В настоящее время мы проходим очередной этап аттестации по юридическому критерию. Надеемся, что все будет хорошо и мы сможем обрести профессиональный статус, ведь это один из важных моментов для плана развития нашего клуба.

Мы хотим домашние матчи проводить на стадионе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Также уже решили вопрос о собственной ДЮСШ.

– Учитывая, что вы идете в ПФЛ Украины, какими будут задачи на весеннюю часть сезона? Ведь «Rebel» занимает пятое место при четырех вакансиях в 1/8 финала...

– Весной мы планируем больше формировать и наигрывать команду во Вторую лигу, чтобы быть готовыми к дебюту среди профессионалов. Конечно, соглашусь, что приятно сразиться за выход в плей-офф ААФУ, хотя отставание в шесть очков и достаточно существенное. Но первоочередные задачи у нас все-таки стратегические. Сможем выйти в стыковые матчи – хорошо, нет – нет. Конечно, игроки будут иметь спортивную мотивацию, чтобы как можно лучше себя проявить, – рассказал Демский.

Ранее сообщалось, что шесть любительских клубов планируют заявиться во Вторую лигу.

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Вторая лига Украины Rebel Киев Ассоциация аматорского футбола Украины аматорский футбол
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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