Шесть аматорских клубов планируют летом заявиться во Вторую лигу
В числе претендентов: Атлет, Rebel, Днестр, Феникс, Стандарт, Лесное
Шесть любительских футбольных клубов выразили заинтересованность в получении профессионального статуса и участии в розыгрыше Второй лиги чемпионата Украины сезона 2025/26.
Среди потенциальных новичков - киевские клубы Атлет и Ребел, Днестр из Залещиков, Феникс Подмонастырь, Стандарт из Новых Санжар и команда Лесное.
В сезоне 2024/25 во Второй лиге соревнуются 20 клубов, разделенных на две группы. Лидерами Группы А являются Рух-2 и Пробой (по 26 очков), а в Группе Б впереди Колос-2 с 29 баллами.
Первая часть сезона уже завершена, и соревнования возобновятся в апреле 2025 года.
В список потенциальных новичков Второй лиги входят:
- Атлет (Киев)
- Rebel (Киев)
- Днестр (Залещики, Тернопольская область)
- Феникс (Подмонастырь, Львовская область)
- Стандарт (Новые Санжары, Полтавская область)
- ФК Лесное (Киевская область)
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