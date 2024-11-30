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Украина. Вторая лига
30 ноября 2024, 05:51 | Обновлено 30 ноября 2024, 06:24
305
0

Шесть аматорских клубов планируют летом заявиться во Вторую лигу

В числе претендентов: Атлет, Rebel, Днестр, Феникс, Стандарт, Лесное

30 ноября 2024, 05:51 | Обновлено 30 ноября 2024, 06:24
305
0
Шесть аматорских клубов планируют летом заявиться во Вторую лигу
ФК Днестр Залещики

Шесть любительских футбольных клубов выразили заинтересованность в получении профессионального статуса и участии в розыгрыше Второй лиги чемпионата Украины сезона 2025/26.

Среди потенциальных новичков - киевские клубы Атлет и Ребел, Днестр из Залещиков, Феникс Подмонастырь, Стандарт из Новых Санжар и команда Лесное.

В сезоне 2024/25 во Второй лиге соревнуются 20 клубов, разделенных на две группы. Лидерами Группы А являются Рух-2 и Пробой (по 26 очков), а в Группе Б впереди Колос-2 с 29 баллами.

Первая часть сезона уже завершена, и соревнования возобновятся в апреле 2025 года.

В список потенциальных новичков Второй лиги входят:

  • Атлет (Киев)
  • Rebel (Киев)
  • Днестр (Залещики, Тернопольская область)
  • Феникс (Подмонастырь, Львовская область)
  • Стандарт (Новые Санжары, Полтавская область)
  • ФК Лесное (Киевская область)
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Николай Степанов Источник: Sportarena
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