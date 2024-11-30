Шесть аматорских клубов планируют летом заявиться во Вторую лигу

Шесть любительских футбольных клубов выразили заинтересованность в получении профессионального статуса и участии в розыгрыше Второй лиги чемпионата Украины сезона 2025/26.

Среди потенциальных новичков - киевские клубы Атлет и Ребел, Днестр из Залещиков, Феникс Подмонастырь, Стандарт из Новых Санжар и команда Лесное.

В сезоне 2024/25 во Второй лиге соревнуются 20 клубов, разделенных на две группы. Лидерами Группы А являются Рух-2 и Пробой (по 26 очков), а в Группе Б впереди Колос-2 с 29 баллами.

Первая часть сезона уже завершена, и соревнования возобновятся в апреле 2025 года.

В список потенциальных новичков Второй лиги входят: