Легенда Динамо оценил дебютные игры Бущана в Саудовской Аравии

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил дебютные матчи Георгия Бущана в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб».

– Что скажете о старте Георгия Бущана в Саудовской Аравии?

– Бущан – квалифицированный вратарь! Это голкипер национальной сборной. Я уверен, что у Георгия все будет нормально в Саудовской Аравии.

Ранее Йожеф Сабо объяснил, как уход Георгия Бущана повлияет на игру киевского «Динамо».