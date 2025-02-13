Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо оценил дебютные игры Бущана в Саудовской Аравии
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 12:06 |
1179
1

Легенда Динамо оценил дебютные игры Бущана в Саудовской Аравии

Леонид Буряк верит в украинского голкипера

13 февраля 2025, 12:06 |
1179
1
Легенда Динамо оценил дебютные игры Бущана в Саудовской Аравии
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил дебютные матчи Георгия Бущана в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб».

– Что скажете о старте Георгия Бущана в Саудовской Аравии?

– Бущан – квалифицированный вратарь! Это голкипер национальной сборной. Я уверен, что у Георгия все будет нормально в Саудовской Аравии.

Ранее Йожеф Сабо объяснил, как уход Георгия Бущана повлияет на игру киевского «Динамо».

По теме:
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Экс-тренер Динамо: «Есть лишние пять миллионов? Вот Шапаренко, свой парень»
Будут ограничения? Против президента клуба УПЛ введены санкции
Леонид Буряк Георгий Бущан Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Бокс | 13 февраля 2025, 07:50 2
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика

Легенда бокса – о возможном следующем бое Александра

Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Футбол | 12 февраля 2025, 18:00 1
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат

Клуб планирует заявиться во Вторую лигу

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»
Футбол | 13.02.2025, 10:43
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»
Легенда Динамо оценил игру украинца, забившего восемь голов в еврокубках
Футбол | 13.02.2025, 10:37
Легенда Динамо оценил игру украинца, забившего восемь голов в еврокубках
Легенда Динамо оценил игру украинца, забившего восемь голов в еврокубках
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис | 12.02.2025, 17:46
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Роботи у Бущана в новому клубі буде набагато більше, ніж в матчах УПЛ за Динамо. І в перших матчах Бущан вже показав свій клас.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 11
Бокс
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
12.02.2025, 00:43 12
Футбол
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
11.02.2025, 20:18
Футбол
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 4
Футбол
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 2
Футбол
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
11.02.2025, 20:35
Бокс
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
12.02.2025, 15:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем