Украина. Премьер лига13 февраля 2025, 12:06 |
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Легенда Динамо оценил дебютные игры Бущана в Саудовской Аравии
Леонид Буряк верит в украинского голкипера
13 февраля 2025, 12:06 |
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Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил дебютные матчи Георгия Бущана в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб».
– Что скажете о старте Георгия Бущана в Саудовской Аравии?
– Бущан – квалифицированный вратарь! Это голкипер национальной сборной. Я уверен, что у Георгия все будет нормально в Саудовской Аравии.
Ранее Йожеф Сабо объяснил, как уход Георгия Бущана повлияет на игру киевского «Динамо».
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Роботи у Бущана в новому клубі буде набагато більше, ніж в матчах УПЛ за Динамо. І в перших матчах Бущан вже показав свій клас.
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