Известно, в каком городе украинцы проведут сбор перед матчем с Бельгией
Подопечные Реброва покинут Мурсию на несколько дней
Как стало известно Sport.ua, национальная сборная Украины по футболу соберется для подготовки к поединку плей-офф Лиги наций с бельгийцами 12 марта в испанской Мурсии.
По информации нашего источника, подопечные Сергея Реброва отправятся в Бенидорм (провинция Аликанте в Валенсии), где и проведут краткосрочный этап подготовки. А уже 19 марта украинская делегация вернется в Мурсию, где на следующий день встретится с бельгийцами.
Напомним, что ответный матч плей-офф Лиги наций состоится 23 марта в Генке.
Ранее стало известно, как будет выглядеть новый автобус сборной Украины после тюнинга.
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