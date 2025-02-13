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  4. Экс-тренер Динамо: «Есть лишние пять миллионов? Вот Шапаренко, свой парень»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 12:27 |
783
0

Экс-тренер Динамо: «Есть лишние пять миллионов? Вот Шапаренко, свой парень»

Александр Хацкевич признался, что был против перехода Дуэлунда в Киев

13 февраля 2025, 12:27 |
783
0
Экс-тренер Динамо: «Есть лишние пять миллионов? Вот Шапаренко, свой парень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что был против трансфера Миккеля Дуэлунда, когда возглавлял столичный клуб:

«Этого парня кто-то посоветовал Игорю Михайловичу, а селекционный отдел поддержал. «Пожалуйста, – говорю, – если есть лишние пять миллионов. Однако на этой позиции у нас есть Шапаренко, свой парень». Кроме того, датчане в украинском футболе не выступали никогда. Никто не понимал, адаптируется ли он здесь.

В итоге оказалось, что Миккель ничем не лучше наших ребят. Да, это квалифицированный и перспективный футболист, но практика показала, что нагрузок он не выдерживает, очень травматичен. Вопрос не в моих симпатиях или антипатиях. Просто Дуэлунд был слабее украинских футболистов», – рассказал Хацкевич.

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Динамо Киев Александр Хацкевич Миккель Дуэлунд Николай Шапаренко трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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