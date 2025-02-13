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  4. «Были претензии по качеству футболистов». Хацкевич – о работе в Динамо
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 11:17 |
175
0

«Были претензии по качеству футболистов». Хацкевич – о работе в Динамо

Бывший тренер киевского клуба признался, что был недоволен трансферами

13 февраля 2025, 11:17 |
175
0
«Были претензии по качеству футболистов». Хацкевич – о работе в Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о периоде, когда он возглавлял столичный клуб, а также признался, что был недоволен некоторыми трансферами:

– Говорили о ваших отношениях с бывшим вице-президентом «Динамо» Евгением Красниковым, о том, что он навязывал вам не устраивавших вас футболистов. Что было на самом деле?

– У меня с Евгением были отличные отношения тогда и остались поныне. На мою работу он никак не влиял. Да, я высказывал Жене претензии по качеству футболистов, которых он тогда привез – Сидклея и Буэно. Честно сказал Красникову: «Это не игроки уровня киевского «Динамо».

Может, для «Металлиста» они были бы и неплохие. Но не для нас. Буэно играл на позиции Цыганкова. Какой я должен был сделать выбор? Ответ, думаю, очевиден. А слева в обороне мы имели Йосипа Пиварича и Миколенко. Где найти место Сидклею? Женя предлагает: «Подними его выше». А куда повыше? Там Вербич.

А вот Чече, которого Красников привез – отличный футболист. Другое дело, что у нас он себя не проявил. Мы потом с Женей размышляли, почему именно. Чече у нас появился 26-летним и решил, что будет незаменимым. А оказалось, что здесь ребята тоже умеют играть в футбол. На этой позиции мы тогда имели Сидорчука, Гармаша, Шепелева, Буяльского, Шапаренко. Они не хотели уступать место в составе.

Чече в таких обстоятельствах должен был немного проявить характер. Однако ему было тяжело после нагрузок на сборах. Женя предлагал применить индивидуальный подход и снизить объем нагрузок. Однако это было бы нечестно в отношении, скажем, к Сидорчуку, Гармашу, Буяльскому, которые «рыгали» на уровне со всеми. Да, не буду скрывать, возможно, опыта работы с бразильскими футболистами мне не хватило, – вспомнил Хацкевич.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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