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  4. Хацкевич объяснил, почему испанский форвард Соль провалился в Динамо
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 11:29 |
561
0

Хацкевич объяснил, почему испанский форвард Соль провалился в Динамо

Специалист считает, что Фран не смог заиграть в киевском клубе

13 февраля 2025, 11:29 |
561
0
Хацкевич объяснил, почему испанский форвард Соль провалился в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, почему в расположении «бело-синих» не заиграл испанский форвард Фран Соль.

– После ухода Мбокани «Динамо» остро ощущался дефицит забивного центрфорварда. Казалось, что проблему может устранить Фран Соль. Но он тоже в Киеве не заиграл.

– Франа взяли по моему предложению. Однако парню банально не повезло. Вспомните, как он дебютировал: гол в ворота Олимпиакоса в Лиге Европы, гол Зари в чемпионате, а затем третья игра в Чернигове и тяжелая травма ключицы. Это был тот нападающий, который нам нужен. Соль немного бегал, не прессинговал, как Беседин. Однако Артем в 25 матчах забивал пять-шесть мячей. Этого мало. Но с Солем нам тоже не повезло: сначала ключица, потом на сборах рвал заднюю поверхность бедра. Однако это был тот футболист, который мог поставить концовку. У него были такие черты, которых после Мбокани не имел никто, – сказал Хацкевич.

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Александр Хацкевич Фран Соль Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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