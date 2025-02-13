Хацкевич объяснил, почему испанский форвард Соль провалился в Динамо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, почему в расположении «бело-синих» не заиграл испанский форвард Фран Соль.

– После ухода Мбокани «Динамо» остро ощущался дефицит забивного центрфорварда. Казалось, что проблему может устранить Фран Соль. Но он тоже в Киеве не заиграл.

– Франа взяли по моему предложению. Однако парню банально не повезло. Вспомните, как он дебютировал: гол в ворота Олимпиакоса в Лиге Европы, гол Зари в чемпионате, а затем третья игра в Чернигове и тяжелая травма ключицы. Это был тот нападающий, который нам нужен. Соль немного бегал, не прессинговал, как Беседин. Однако Артем в 25 матчах забивал пять-шесть мячей. Этого мало. Но с Солем нам тоже не повезло: сначала ключица, потом на сборах рвал заднюю поверхность бедра. Однако это был тот футболист, который мог поставить концовку. У него были такие черты, которых после Мбокани не имел никто, – сказал Хацкевич.