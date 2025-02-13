«Я смотрел». Легенда Динамо оценил дебютные игры Таловерова за Плимут

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил дебютные матчи украинского защитника Максима Таловерова за «Плимут», которым удалось выбить «Ливерпуль» из розыгрыша Кубка Англии (1:0).

– Сейчас много говорят о Максиме Таловерове! «Плимут» с ним в составе сенсационно обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии. Что скажете об украинце?

– Я смотрел этот матч с «Ливерпулем». Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось. У нас есть все лучшие футболисты, которые у нас есть, приглашать в сборную Украины. И не важно, в какой лиге футболист играет. Если он представляет интересы тренеров сборной, он должен в национальной команде играть. Но стоит отметить, что сейчас в сборной Украины много хороших футболистов на этой позиции играет!