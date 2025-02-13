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  4. «Я смотрел». Легенда Динамо оценил дебютные игры Таловерова за Плимут
Англия
13 февраля 2025, 10:59 |
674
0

«Я смотрел». Легенда Динамо оценил дебютные игры Таловерова за Плимут

Украинец провел три игры в клубе из Чемпионшипа

13 февраля 2025, 10:59 |
674
0
«Я смотрел». Легенда Динамо оценил дебютные игры Таловерова за Плимут
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил дебютные матчи украинского защитника Максима Таловерова за «Плимут», которым удалось выбить «Ливерпуль» из розыгрыша Кубка Англии (1:0).

– Сейчас много говорят о Максиме Таловерове! «Плимут» с ним в составе сенсационно обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии. Что скажете об украинце?

– Я смотрел этот матч с «Ливерпулем». Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось. У нас есть все лучшие футболисты, которые у нас есть, приглашать в сборную Украины. И не важно, в какой лиге футболист играет. Если он представляет интересы тренеров сборной, он должен в национальной команде играть. Но стоит отметить, что сейчас в сборной Украины много хороших футболистов на этой позиции играет!

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Максим Таловеров Леонид Буряк Плимут Кубок Англии по футболу чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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