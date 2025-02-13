«Я смотрел». Легенда Динамо оценил дебютные игры Таловерова за Плимут
Украинец провел три игры в клубе из Чемпионшипа
Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил дебютные матчи украинского защитника Максима Таловерова за «Плимут», которым удалось выбить «Ливерпуль» из розыгрыша Кубка Англии (1:0).
– Сейчас много говорят о Максиме Таловерове! «Плимут» с ним в составе сенсационно обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии. Что скажете об украинце?
– Я смотрел этот матч с «Ливерпулем». Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось. У нас есть все лучшие футболисты, которые у нас есть, приглашать в сборную Украины. И не важно, в какой лиге футболист играет. Если он представляет интересы тренеров сборной, он должен в национальной команде играть. Но стоит отметить, что сейчас в сборной Украины много хороших футболистов на этой позиции играет!
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