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Лига Европы
13 февраля 2025, 10:55 |
768
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Это невероятный футболист, которому я полностью доверяю»

Наставник «Ромы» восхищается игрой Пауло Дибалы

13 февраля 2025, 10:55 |
768
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Это невероятный футболист, которому я полностью доверяю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

13 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся португальский «Порту» и итальянская «Рома».

Накануне этой встречи главный тренер римского клуба Клаудио Раньери выразил свое восхищение игрой аргентинского нападающего Пауло Дибалы:

«Я уважаю Дибалу и восхищаюсь им еще с тех времен, когда он играл в «Палермо» в начале своей карьеры. Я сказал, что полностью доверяю Пауло, потому что это – невероятный игрок.

Есть отдельная категория футболистов, которые с детства любят этот вид спорта, а потом связывают с ним всю свою жизнь. Я всегда прошу своих подопечных получать удовольствие во время матчей.

Иногда я говорю Дибале, что могу его заменить, если он устал, но он не соглашается со мной. Он говорит «Нет», улыбается и продолжает играть дальше. Нам предстоит непростой график, ввечером играем в Лиге Европы, в пять утра возвращаемся в Италию, а потом сразу матч Серии А. У нас даже не будет время на нормальную тренировку», – подытожил Раньери.

Поединок «Порту» – «Рома» пройдет на стадионе «Эштадиу ду Драгау», начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Порту Рома Рим Порту - Рома Клаудио Раньери Пауло Дибала
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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