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  4. «Для него сезон – удачный». Итальянский журналист ответил критикам Довбика
Италия
12 февраля 2025, 15:42 |
251
0

«Для него сезон – удачный». Итальянский журналист ответил критикам Довбика

Давид Фиданза все еще верит в Артема

12 февраля 2025, 15:42 |
251
0
«Для него сезон – удачный». Итальянский журналист ответил критикам Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Давиде Фиданза отреагировал на критику украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Я слышу чрезмерную критику в адрес Довбика. Конечно, есть игровые моменты, которые ему нужно улучшить. Но я все равно сильно его поддерживаю. Учитывая все обстоятельства, это удачный сезон для украинца», – сказал Фиданза в эфире Radio Romanista.

В текущей кампании Артем сыграл на клубном уровне 32 матча, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

Сообщалось, что тренерский штаб «Ромы» принял важное решение относительно Довбика.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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