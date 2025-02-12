«Для него сезон – удачный». Итальянский журналист ответил критикам Довбика

Итальянский журналист Давиде Фиданза отреагировал на критику украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Я слышу чрезмерную критику в адрес Довбика. Конечно, есть игровые моменты, которые ему нужно улучшить. Но я все равно сильно его поддерживаю. Учитывая все обстоятельства, это удачный сезон для украинца», – сказал Фиданза в эфире Radio Romanista.

В текущей кампании Артем сыграл на клубном уровне 32 матча, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

Сообщалось, что тренерский штаб «Ромы» принял важное решение относительно Довбика.