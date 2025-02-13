Легенда Динамо оценил игру украинца, забившего восемь голов в еврокубках

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил уровень молодых украинских футболистов, а также прокомментировал прогресс Матвея Пономаренко:

– Матвей Пономаренко 8 мячей забил в этой Юношеской лиге УЕФА. Что скажете об этом футболисте?

– Пономаренко в обойме, он тренируется. Саленко, Пономаренко – это футболисты, которые привлечены к тренировкам с основным составом «Динамо». Я думаю, что все в их, как говорится, ногах. Они в обойме, за ними следят и на них надеются.

– Все-таки «Шахтер» и «Динамо» будут разыгрывать этот трофей чемпионата Украины U-19?

– Естественно! Это более-менее укомплектованные команды. Проведена серьезная работа. Молодежки «Шахтера» и «Динамо» будут также разыгрывать трофей, как и первые команды. Хотя амбициозных конкурентов и претендентов очень много! Но посмотрим, что из этого получится.

Все команды идут своим путем. Подготовительный путь достаточно сложный. Искусством тренера является то, как подвести и подготовить команду к официальным поединкам. Но посмотрим, что будет по итогу. Осталось немножко до старта второй половины сезона, – поделился мнением Буряк.