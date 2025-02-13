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  4. Легенда Динамо оценил игру украинца, забившего восемь голов в еврокубках
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 10:37 |
1597
0

Легенда Динамо оценил игру украинца, забившего восемь голов в еврокубках

Леонид Буряк прокомментировал успешные выступления Матвея Пономаренко

13 февраля 2025, 10:37 |
1597
0
Легенда Динамо оценил игру украинца, забившего восемь голов в еврокубках
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил уровень молодых украинских футболистов, а также прокомментировал прогресс Матвея Пономаренко:

– Матвей Пономаренко 8 мячей забил в этой Юношеской лиге УЕФА. Что скажете об этом футболисте?
– Пономаренко в обойме, он тренируется. Саленко, Пономаренко – это футболисты, которые привлечены к тренировкам с основным составом «Динамо». Я думаю, что все в их, как говорится, ногах. Они в обойме, за ними следят и на них надеются.

– Все-таки «Шахтер» и «Динамо» будут разыгрывать этот трофей чемпионата Украины U-19?
– Естественно! Это более-менее укомплектованные команды. Проведена серьезная работа. Молодежки «Шахтера» и «Динамо» будут также разыгрывать трофей, как и первые команды. Хотя амбициозных конкурентов и претендентов очень много! Но посмотрим, что из этого получится.

Все команды идут своим путем. Подготовительный путь достаточно сложный. Искусством тренера является то, как подвести и подготовить команду к официальным поединкам. Но посмотрим, что будет по итогу. Осталось немножко до старта второй половины сезона, – поделился мнением Буряк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо Киев U-19 Шахтер Донецк U-19 Леонид Буряк Матвей Пономаренко Роман Саленко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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