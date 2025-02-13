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Лига чемпионов
13 февраля 2025, 03:45 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:52
102
0

«Футбол становится другим». Тренер Аталанты упрекнул судей после игры ЛЧ

Подопечные Гасперини уступили «Брюгге» – 1:2

13 февраля 2025, 03:45 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:52
102
0
«Футбол становится другим». Тренер Аталанты упрекнул судей после игры ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказал все свое недовольство на пресс-конференции после первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Брюгге». В выездном матче подопечные Гасперини уступили бельгийскому клубу – 1:2.

Итальянский специалист отметил, что футбол начал двигаться в негативном направлении.

«Очевидно, что мы также загрязняем Европу, но настоящая трагедия в том, что загрязняется футбол. Слушая игроков и тренеров, мы все имеем совершенно разное представление о том, что представляет собой фол. Трагедия в том, что теперь все ныряют, чтобы получить желтую карточку или украсть пенальти.

Футбол сейчас движется в направлении, которое не имеет никакого отношения к спорту. Мы должны принять этот вызов, но я, честно говоря, больше даже не понимаю правил, и мне это определенно не нравится.

Проблема сейчас в том, что мы все должны бегать, как пингвины, с руками, приклеенными к боку, и прыгать, как пингвины. Правила теперь так далеки от того, что говорят или думают игроки. Футбол становится совершенно другим видом спорта.

Мы должны открыться, иначе они будут с радостью пасовать в своей последней трети поля в течение 30 минут, просто отдавая мяч вратарю. Сегодня было плохое начало, но мы улучшили игру. Вы не можете всегда быть в своей лучшей форме и должны также учитывать состояние соперника, но во втором тайме самые большие шансы забить были у нас, и в итоге мы проиграли», – ответил Гасперини.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Лига чемпионов Брюгге Брюгге - Аталанта пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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