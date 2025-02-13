Президент УАФ Андрей Шевченко назвал украинского арбитра, которым больше всего гордится:

«О наших арбитрах – это судья Николай Балакин. Я думаю, что немного арбитров в Украине, работавших на матчах Лиги чемпионов. Потому я думаю, что это очень серьезный результат.

Он представляет наши интересы, он работает на матчах Лиги чемпионов. И надеюсь, что в следующем году он будет работать на матчах чемпионата мира 2026».