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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 03:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:48
48
0

Андрей Шевченко назвал украинского арбитра, которым больше всего гордится

Глава УАФ особо отметил Николая Балакина, который имеет опыт судейства ЛЧ

13 февраля 2025, 03:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:48
48
0
Андрей Шевченко назвал украинского арбитра, которым больше всего гордится
УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко назвал украинского арбитра, которым больше всего гордится:

«О наших арбитрах – это судья Николай Балакин. Я думаю, что немного арбитров в Украине, работавших на матчах Лиги чемпионов. Потому я думаю, что это очень серьезный результат.

Он представляет наши интересы, он работает на матчах Лиги чемпионов. И надеюсь, что в следующем году он будет работать на матчах чемпионата мира 2026».

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Андрей Шевченко судейство судьи (арбитры) Украинская ассоциация футбола Николай Балакин
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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