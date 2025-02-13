Украина. Премьер лига13 февраля 2025, 03:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:48
48
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Андрей Шевченко назвал украинского арбитра, которым больше всего гордится
Глава УАФ особо отметил Николая Балакина, который имеет опыт судейства ЛЧ
13 февраля 2025, 03:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:48
48
0
Президент УАФ Андрей Шевченко назвал украинского арбитра, которым больше всего гордится:
«О наших арбитрах – это судья Николай Балакин. Я думаю, что немного арбитров в Украине, работавших на матчах Лиги чемпионов. Потому я думаю, что это очень серьезный результат.
Он представляет наши интересы, он работает на матчах Лиги чемпионов. И надеюсь, что в следующем году он будет работать на матчах чемпионата мира 2026».
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